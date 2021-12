La segona edició del Girona Music Festival se celebrarà del 30 de juny al 10 de juliol de 2022 a l'annex de l'Estadi de Montilivi i tornarà a comptar amb un cartell amb artistes reconeguts. De moment, el festival organitzat per la promotora gironina White & Bright Live Music té confirmats La Oreja de Van Gogh, Bad Gyal, Ayax y Prok, Stay Homas i Dàmaris Gelabert. Les entrades es poden comprar a partir d'avui a les 8 del vespre al web www.gironamusicfestival.com a un preu d'entre 20 i 90 € i se'n posaran a la venda 3.000 amb tothom de peu i sense seients. En els pròxims mesos el festival, que seguirà comptant amb activitats paral·leles com el market, tancarà la programació definitiva. A la primera edició, el juny d'aquest 2021, un total de 6.000 espectadors van presenciar les actuacions de Nil Moliner, Vanesa Martín, Antonio Orozco i Miki Núñez. Toni Madeo, el promotor, explica que «després de l'èxit de la primera edició ara ens volem convertir en un dels festivals referents de la demarcació. És un festival per a tots els públics i tornarem a barrejar diferents gèneres musicals». El 2022, a l'espera de tancar més confirmacions aviat, comptaran amb el dancehall de Bad Gyal (2 de juliol), el pop-rock espanyol de l'emblemàtic grup La Oreja de Van Gogh (8 de juliol), el rap dels germans Ayax y Prok (9 de juliol) -són els únics concerts que els artistes i la banda faran a les comarques gironines el 2022-; el reggae i el trap d'Stay Homas i la música pel públic infantil de Dàmaris Gelabert (ambdós, el 10 de juliol). A la segona edició l'aforament per concert es doblarà, de 1.500 a 3.000 assistents i sense cadires.

La Oreja de Van Gogh torna a la ciutat 13 anys després

La Oreja de Van Gogh, amb més de dues dècades de trajectòria, va actuar per últim cop a la ciutat de Girona el 2009. El 8 de juliol, però, ho farà amb Leire Martínez com a vocalista i havent estrenat el seu vuitè àlbum, Un susurro en la tormenta. El del Girona Music Festival serà l'únic concert que la banda donostiarra de pop-rock espanyol farà a la província de Girona l'any que ve. Un altre dels plats forts serà el 2 de juliol amb Bad Gyal, coneguda com 'La reina del dancehall' i que ha revolucionat el panorama musical urbà nacional. La catalana, amb més de 300.000 seguidors a Instagram, també es mou entre el reggaeton i el trap i aquest any ha estrenat el seu darrer àlbum, Warm Up. Ha tancat l'any amb el single multitrack Bad Gyal Soundsystem Unreleased, que ha estat un èxit en plataformes, i el seu tema Nueva York ja és un himne a les pistes de ball.

El 9 de juliol arriba a Girona el rap espanyol dels germans andalusos Ayax y Prok. Els joves, de 30 anys i coneguts com 'Los Raperos del Albaicín (Granada)', van començar a fer-se famosos fa una dècada amb cançons a YouTube i actualment, entre els dos sumen prop d'1.400.000 seguidors a Instagram. S'han guanyat el respecte amb un rap amb consciència i denúncia. Com La Oreja de Van Gogh i Bad Gyal, aquest és l'únic concert que tenen previst a les comarques gironines el 2022. Stay Homas, grup que va néixer en ple confinament en un pis compartit de l'Eixample de Barcelona, s'ha convertit en tot un fenomen viral en només un any i mig. Les últimes setmanes han fet gira per Europa i, a Girona, hi seran el 10 de juliol per fer ballar el públic amb temes que inclouen reggae, salsa, trap i bossa nova. Dàmaris Gelabert, autora i cantant de cançons infantils, ha publicat més de 200 cançons en català i ha editat 16 discos. El seu canal YouTube supera els 800 milions de visualitzacions, ha arribat a més de 2 milions de subscriptors i al Girona Music Festival (10 de juliol) aportarà el seu repertori per al públic infantil i familiar.