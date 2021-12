La reculada en els aforaments dels equipaments culturals i el retorn de la prohibició de celebrar concerts a peu dret a causa de la sisena onada del coronavirus ha agafat teatres, auditoris i sales de concerts en plena campanya de Nadal. Representacions dels Pastorets i propostes com concerts d’Any Nou són alguns dels espectacles afectats per la rebaixa de la capacitat dels recintes culturals demanada per la Generalitat, que passaran del 100% assolit a l’octubre al 70% si ho aprova el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En el cas de les cites que encara no havien assolit el 70% d’entrades venudes, s’han pogut evitar el maldecap d’haver de fer devolucions a una part dels espectadors, però sales de concerts com la Mirona han vist totalment trastocat un dels moments forts de l’any, amb festes com la de Cap d’Any.

A la sala saltenca ahir al migdia estaven ben pendents de la resolució del TSJC, però ja donaven per fet que les mesures proposades per la Generalitat rebrien l’aval del tribunal. El responsable de la Mirona, Quim Marcè, ja donava per perdudes les tres cites més immediates, és a dir, la festa del Tió, amb Pelukass i els Diables d’en Pere Botero; un concert de Cala Vento i Medusa Box dins el festival Neu! la nit de Nadal i la festa de Cap d’Any.

«Teníem moltes entrades venudes, especialment de les dues festes que fregaven el 100%, i Cala Vento també anava molt bé de vendes, ja havíem passat a fer el concert a la sala gran», explica Marcé, que assegura que «ara mateix, en calent, no hi ha ganes de tornar a fer concerts asseguts i sense barra».

«L’any passat no veiem la llum al final del túnel i fer aquesta mena de recitals era una sortida per poder treballar, però ara mateix tenim ganes de passar de pantalla. Havent tastat ja els concerts a peu dret i més propers a la normalitat, costa tirar enrere», diu Marcé, que remarca que es tracta d’una decisió «en calent» i que caldrà tornar-ho a valorar si la situació s’allarga.

En el cas de l’Auditori de Girona, aquests dies hi ha previstos tant concerts de la programació pròpia, com el de la gira del 50è aniversari de la Locomotora Negra, com espectacles de promotors externs, com El Trencanous del Ballet de Barcelona o un Concert d’Any Nou amb la Strauss Festival Orchestra i l’Strauss Festival Ballet Ensemble. «Tot i el bon ritme de venda d’entrades, en cap cas s’havia superat el 70% de l’aforament, per tant, es manté la venda fins arribar a aquesta xifra. Com que es tracta de la Sala Montsalvatge, es limita a 837 persones de públic», expliquen des de l’auditori, que tornarà a tancar el servei de restauració del bar.

El mateix passa al Teatre Municipal de Girona, que aquests dies acollirà les tradicionals representacions de Els Pastorets. Les vendes ja rondaven el 70%, però «s’han pogut aturar a temps i no superaran el límit d’aforament». El que sí que han notat, però, és que «les vendes pels espectacles de la temporada vinent, que havien començat la setmana passada i anaven força bé, s’han aturat de sobte».

En cas de l’Espai Ter de Torroella de Montgrí, que té prevista una programació de Nadal per a tots els públics amb propostes com concerts d’Any Nou i Reis, tampoc havia assolit el 70% per a cap de les propostes, però, per si de cas, ha bloquejat ja entrades de les diverses zones i les ha tret de la venda «per disposar de cadires buides per si amplien les restriccions i obliguen a deixar cadires buides entre grups bombolla». D’aquesta manera, podria recol·locar els espectadors si és necessari. L’equipament torroellenc, a més, ha hagut d’anul·lar Urbasa, un espectacle que combinava la música tradicional basca i el circ per un positiu de covid a la companyia.

Un altre dels muntatges que s’ha cancel·lat són Els Pastorets de Banyoles al Teatre Municipal. «La decisió s’ha pres d’acord amb la companyia i seguint els protocols de seguretat i com a mesura de prevenció tenint en compte les característiques del muntatge amb un equip de més de trenta persones a l’escenari», expliquen des de l’Ajuntament de Banyoles.