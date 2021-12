La Marfà de Girona celebra deu anys amb un programa d’activitats culturals i comunitàries que s’allargarà fins al 8 de gener. La programació especial va arrencar ahir amb el concert familiar Quotidiafonismes de Bufa & Sons i seguirà amb activitats nadalenques portades a terme per les entitats del barri. El 27 de desembre, es farà l’espectacle Pallassades, de Miquel Rabert. El Nadal comunitari a Can Ninetes i La Marfà, el 29 de desembre, proposarà tallers i activitats emmarcades en les festes de Nadal i el 8 de gener hi ha prevista la visita teatralitzada Els temps de la Marfà, de la companyia Teatre de Contacte, per difondre els orígens i l’evolució dels diferents usos de l’edifici.

A més, fins al gener, la Biblioteca Salvador Allende acollirà diverses activitats relacionades amb les festes i amb la història de l’equipament cultural, com la instal·lació artística de Patricia Maseda El bosc de les paraules, l’activitat #10anys10enigmes o l’exposició d’il·lustracions i relats Històries Eugenienques, que recull les llegendes elaborades per Jaume Prat i Quim Paredes. Convertida ara en la biblioteca Salvador Allende, centre cívic i un centre de creació musical de referència al país, La Marfà va obrir les portes el desembre del 2011. En xifres, la Biblioteca Salvador Allende ha rebut més d’1,2 milions visitants, ha efectuat més de 500.000 préstecs i ha incorporat en el fons més de 26.000 noves adquisicions. El Centre Cívic Santa Eugènia ha organitzat, juntament amb més de 250 entitats, vora unes 10.000 activitats. En referència al projecte musical de La Marfà, cal destacar les més de 28.000 hores d’assaig , els 189 graduats de l’escola EUMES, les 450 activitats formatives musicals o els 57 projectes musicals que han rebut acompanyament.