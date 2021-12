Després del parèntesi forçat per la pandèmia l’any passat i amb les noves restriccions a la cultura ben presents en l’ambient, el Messies Participatiu va tornar a sentir-se a la sala gran de l’Auditori de Girona ahir al vespre. Dirigits per primera vegada per una directora, Mireia Barrera, uns 150 cantaires amateurs de les comarques gironines van entonar el famós oratori de Handel acompanyats per una quarantena de veus més del prestigiós Cor Madrigal.

A més, com a novetat d’aquest any, una vintena d’infants del Cor Geriona Juvenil i dels GiroNins van participar també en el recital en el moment d’interpretar el famós Hallelujah. Completaven la llista d’intèrprets la soprano Elena Copons, el tenor David Alegret, el contratenor Leandro Marziotte i el baix Enric Martínez-Castignani, a més dels músics de l’Orquestra Barroca Catalana. Mesures de seguretat El del Messies Participatiu és l’últim concert a l’Auditori de Girona abans de l’entrada en vigor avui de les restriccions a causa de la sisena onada, ja que a partir d’ara els recintes culturals hauran de tornar a ocupar, com a màxim, el 70% de la seva capacitat i no el 100% com fins ara. Malgrat que el gruix dels cantaires participants estan vacunats -i que els que no estan immunitzats havien de presentar un test d’antígens per participar en les més de quaranta hores d’assaig que han realitzat-, l’organització ha decidit extremar les mesures de seguretat en els darrers dies, demanant també proves d’antígens als participants tant per a l’assaig general com pel mateix concert.