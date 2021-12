L’Auditori de Girona acull avui a dos quarts de nou del vespre el Johan Strauss Gran Concert d’Any Nou amb l’Strauss Festival Orchestra & Strauss Festival Ballet Ensemble.

La producció ha rebut grans ovacions arreu del món a sales com el Musikverein de Viena o la Philarmonie de Berlín.

Durant la vetllada que ha captivat a milers d’assistents allà per on ha passat es poden escoltar els títols més coneguts de la família Strauss, com Napoleó, Festa de les Flors, El Vals de l’Emperador o Champgne. També el conegut vals Al bell Danubi Blau o la Marxa Radetzky.