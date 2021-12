L’univers infinit de «Matrix»

Quan Warner Bros va editar el 2004 un pack amb tot el material de Matrix, Lana i Lilly Wachowski van proposar una idea que, després de molts dubtes, els responsables de l’estudi van decidir acceptar. Just al final de les discussions, un dels executius de Warner els va dir: «Anem al gra. Voleu reunir uns quants crítics en una habitació perquè es carreguin les vostres pel·lícules durant sis hores i que us paguem per això?». Van contestar: «Exacte». Matrix era llavors una de les més reeixides franquícies del cosmos de Hollywood, així que, possiblement a pesar seu, els qui pagaven van acceptar. En aquest memorable pack, i en forma de comentaris afegits a cadascuna de les pel·lícules, dos filòsofs, el socialista afroamericà Cornel West i l’especialista en religions comparades Ken Wilber, defensen les tres pel·lícules de la saga, mentre que els crítics Todd McCarthy ( Variety), John Powers (Vogue) i David Thomson (autor de diversos llibres) les qüestionen amb més o menys bel·ligerància.

Així les gastaven llavors les Wachowski, conscients que havien posat de cap per avall el cinema de ciència ficció amb substància filosòfica, terreny que les va acompanyar millor que alguns estaments crítics. A més dels tres llargs protagonitzats per Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss i Larry Fishburne, les germanes Wachowski havien gestat un ecosistema que incloïa un altre tipus de productes. Sabien de la influència que estaven tenint en moltes disciplines (cinema, disseny, còmic, narrativa, filosofia, animació, videojocs), cosa que no passava des de l’aparició de Blade runner el 1982. Amb Matrix, el 1999, va començar tot.

«Matrix»

Trieu la pastilla vermella. Segueix el conill blanc. Neo, el programador de dia i hacker de nit. En el seu moment, fa 22 anys, es va dir que potser la seva estètica i efectes especials quedarien superats, si no obsolets, amb el temps. Res més lluny. Aquesta estètica fosca de llargues gavardines, ulleres de sol i cuir negre… Aquesta imatge encara perdurable de Neo ajupint-se mentre les bales passen alentides sobre el seu cap, el bullet time. Aquest univers entre present, futur, realitat virtual, somni i fantasia. I l’agent Smith, és clar, un prodigi per clonar-se a si mateix.

«Matrix Reloaded»

De 2003, encara porta més a l’extrem l’estètica cyberpunk i la distòpia. Neo, Trinity i Morfeo continuen la seva croada contra les màquines, encara que mai sabem amb certesa si tot passa al cap d’algun d’ells o pertany al món real que els és escamotejat.

Imaginativa però evidencia signes d’esgotament. La clau és a Sion, ciutat on nia la resistència humana contra les vides artificials.

«Matrix Revolutions»

Rodada alhora que l’anterior. Les Wachakowski tenien clar l’itinerari final, però el van desdoblar en dues pel·lícules. Més confusa del previst, una mica atropellada, però tancament potent, al capdavall. Si recorrem al comentari d’un dels crítics seleccionats per les directores per carregar-se els films, Todd McCarthy, no és més que un melodrama pompós. Melodrama cibernètic en tot cas.

«Animatrix»

Nou curts: un produït als EUA, un altre a Corea del Sud i set més al Japó. Agrupats el 2003, alguns s’aparten de les línies bàsiques dels llargs. A Història del noi, un nen intenta escapar del món de Matrix seguint els consells de Neo. A Història d’un detectiu, Trinity és acorralada per un investigador privat. A Record mundial, un velocista escapa de Matrix. A Programa, un soldat de Sion passa proves en un programa de simulació.

«The Matrix comics»

Tot just començar la trilogia, les germanes Wachowski van traslladar també tot el seu imaginari al món del còmic. No era una tasca fàcil. Entre 1999 i 2003 es van publicar a la web oficial de Matrix una sèrie de còmics, històries curtes, il·lustracions i pin-ups vinculades a les pel·lícules. Les històries gràfiques serien recopilades el 2003 i el 2004 en dos volums publicats per l’editorial creada per les Wachowski, Burlyman Entertainment (per Panini a Espanya), amb l’afegit d’algunes històries que no havien aparegut a la web.

Un dels ideòlegs va ser Geof Darrow, extraordinari i meticulós dibuixant amb virulentes històries a mitges amb Frank Miller, com Hard boiled. Burlyman ha publicat una de les seves obres cimera, la salvatge Shaolin cowboy, així com Doc Frankenstein, sèrie de sis números concebuda per Darrow, escrita per les Wachowski i dibuixada per Steve Skroce, responsable de story boards de Matrix.

El primer d’aquests còmics va ser dibuixat en blanc i negre per Darrow i guionitzat per Lana i Lilly. Era l’inici d’una sèrie de variacions sobre el model amb el més florit del còmic independent: David Lapham, Neil Gaiman, Bill Sienkiewicz, Dave Gibbons (Watchmen), Paul Chadwick, Tim Sale i Peter Bagge, que porta al terreny gràfic del seu còmic underground Odio les fantasies de Matrix.