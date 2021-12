El Concert d'Any Nou de Castelló d'Empúries, previst pel diumenge 2 de gener, ha quedat ajornat al 16 de gener arran de la covid. Per tant, l'espectacle 'El Cant de la Sibil·la: de la Catedral de Barcelona a la Catedral de l'Empordà', a càrrec del cor Francesc Valls, es posposa quinze dies. Segons ha detallat l'organització, les entrades adquirides seran vàlides per la nova data. Així mateix, els qui ni puguin assistir-hi poden sol·licitar que se'ls retornin els diners. El cor Francesc Valls ja va oferir el Cant de la Sibil·la divendres passat a la catedral de Barcelona. Ara derivat del coronavirus, la formació es veu obligada a aturar la seva activitat durant quinze dies.