Cassà de la Selva acull fins a finals de gener l’exposició Perplexitat, un recorregut per la fotografia de ficció de Mercè Ribera. La mostra juga amb la creació d’imatges impossibles i escenaris imaginaris a partir de la composició, el treball de la llum i la perspectiva. «He estat molt temps treballant amb volum, però sempre posant l’accent a la llum i el misteri de què no és abastable amb paraules», explica l’autora de la mostra, que es pot visitar a Can Trinxeria. Ribera ha compaginat el seu treball amb volum amb instal·lacions públiques i de caràcter social, fins a derivar «cap a un treball més minimalista en el qual el pes de la mirada interna i subjecta ha guanyat força» i decantar-seper la fotografia de taula.