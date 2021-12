El director de circ, pallasso i matemàtic Luis Raluy Tomàs, patriarca del Circ Raluy, ha mort aquest dimecres als 79 anys, mentre es trobava de gira a València, han informat els seus familiars a Instagram. Nascut el 25 de febrer de 1942 a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), el més gran de la saga dels Raluy, fill del fundador Luis Raluy Iglesias i de la igualadina Marina Tomàs Jorba, va viatjar des de sempre per camins i carreteres de tot el món, vivint en un carro, seguint l'ofici familiar. Amb la cara pintada de blanc, buscant el somriure dels espectadors, el malaguanyat artista també va ser home bala, trapezista volador i acròbata de doble barra fixa. Les persones més pròximes a ell han ressaltat avui que deixa darrere seu «un llegat centenari que perdurarà en el temps i que continuarà viu a través del Circ Raluy Legacy on es troba tota la seva família unida».

Alhora, assenyalen que «amb un gran dolor acomiadem aquest ésser tan especial, ple de llum, de bondat, de generositat i que recordarem amb l'afecte i l'amor que ell mateix va brindar a tot aquell que el va conèixer. Luis és circ i mai morirà». Pare de dues filles, també dedicades al circ, sempre va ser molt aficionat a les matemàtiques i amb només deu anys ja despuntava en aquesta matèria, arribant, al cap del temps, a participar en conferències internacionals a l'Argentina, Sud-àfrica i Anglaterra, sent el seu principal àmbit d'investigació els nombres primers. En aquest camp, va publicar quatre llibres, entre els quals, 'Ingeniosa teoría del espacio y del tiempo' o 'Ámbito de los números primos, su estructura y distribución'.

Als 19 anys, el circ familiar va emprendre una gira de més de dos anys per diferents països de l'Àfrica i Àsia, fins a recalar a l'illa de la Reunió, a l'oceà Índic, on Luis va conèixer Jean Jaques Dalleau, que va acabar sent professor universitari de Matemàtiques i amb qui va compartir tota la seva vida la seva afició pels números. En una gira per Itàlia va conèixer l'anglesa Barbara Rastall, secretària del club de fans de The Beatles, i amb ella va tenir la seva primera filla, Louisa, nascuda a Milà, i, al cap de nou anys, va néixer Kerry a Barcelona, sent avi de quatre néts, Niedziela, Emily, Benicio i Charmelle. A més de la seva afició pels números, Luis Raluy comptava amb una extensa biblioteca, d'uns 7.000 volums, amb un carro especial per allotjar-la, majoritàriament relacionats amb les matemàtiques, tot i que tenia diverses edicions del seu llibre favorit, 'El Quixot', com una dels anys 30 publicada per Sopena per commemorar els 300 anys del naixement de Cervantes i una altra amb gravats de Gustavo Doré.