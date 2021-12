Només cinc dies ha necessitat Spider-Man: No way home per a convertir-se en la pel·lícula més taquillera de 2021. Sobreposant-se fins i tot a l’onada de contagis provocats per la variant òmicron, l’estrena de la franquícia liderada per Tom Holland s’ha erigit en el pla nadalenc per excel·lència a tot el món, omplint les butaques amb un frenesí digne d’altres temps. A Espanya, segons dades de Comscore, hem de retrocedir fins a 2019 per a trobar una setmana amb més de dos milions i tres-cents mil espectadors, i a nivell mundial ha collit el tercer millor cap de setmana d’estrena de la història.

Fins i tot Pedro Almodóvar, en la seva visita al programa Late Motiv, denominava el film com el «salvador de la indústria» i anticipava la seva visita a alguna sessió en senyal d’agraïment. No obstant això, el raig d’esperança –i alleujament econòmic– que suposa la pel·lícula de l’univers Marvel no dissimula el crític estat de la indústria cinematogràfica de 2021. Incapaç de recuperar a la major part dels espectadors perduts amb l’inici de la pandèmia i enfrontant-se a un canvi en els hàbits de consum que posa en perill la seva mera existència, aconseguiran sobreviure les sales de cinema a la conjuntura actual?

«El Covid ha estat un terratrèmol per als fonaments de la indústria i també per a nosaltres”, admet Fernando Lobo, responsable de comunicació dels Cinemes Embajadores. L’impulsor d’una de les sales més joves de Madrid i que va obrir les seves portes en l’estiu de 2020 després de retardar la inauguració per la primera onada, qualifica de «qüestió de supervivència» l’estat actual del sector. «El balanç des de l’obertura és positiu, però un sempre té una part de ressentiment, d’amargor, perquè la indústria no es recupera i la gent no acaba de tornar a la sala. Molta gent continua tenint por d’anar al cinema, sobretot, els de més edat», afegeix.

Les dades confirmen les seves sensacions. La caiguda d’ingressos del mercat cinematogràfic respecte a 2019 es xifra en un 60%, amb els majors de 35 anys –especialment, les dones– com els més reticents a recobrar l’hàbit, un estrat demogràfic clau per als cinemes de barri i/o independents. Ann Sarnoff, CEO de Warner Bros, sostenia recentment que perquè el sector torni pels seus furs necessiten el retorn «de tot el gran espectre d’edats i gustos» i que actualment només «les pel·lícules d’acció, de superherois i de terror», fetes per a un públic menys temorós al contagi, eren capaços de vendre entrades.

La polarització no és una característica exclusiva del panorama sociopolític actual: en la taquilla global, franquícies adrenalíniques com Fast & Furious, James Bond i tota la gamma superheroica de Marvel s’alcen com els únics èxits del curs. Acabarà sent l’experiència cinematogràfica un terreny vedat a tot el que no sigui una gran superproducció, les anomenades «pel·lícula-esdeveniment»? A falta de resposta, la veritat és que productes pensats per a un públic més adult com West Side Story, El último duelo, La casa Gucci o Última noche en el Soho no han complert amb les expectatives de recaptació previstes.

L’absència del públic més afí a produccions de mitjà i baix pressupost, en gèneres com el drama, el musical o la comèdia, ha colpejat amb força a les companyies independents del sector. En la distribuïdora i productora espanyola A contracorriente, referència del mercat durant l’última dècada, van apostar per estrenar les seves pel·lícules a les sales malgrat que allò «intel·ligent» a nivell empresarial, com van fer bona part de les productores, era fugir de l’exhibició tradicional i vendre el seu catàleg a les plataformes. «Desafortunadament, en 12 mesos només aconseguim 800.000 espectadors, però almenys portem a aquests espectadors als cinemes. Si volem que continuïn existint en 2022 o 2023, hem d’estar amb ells ara» defensa el seu Director de Negoci, Eduardo Escudero.