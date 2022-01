Si es pensaven que el 2021 va ser un any gairebé insuperable per a les sèries, esperin a veure totes les novetats que es presenten per al que comencem ara. Entre la batalla de grans franquícies, les grans estrenes endarrerides que per fi veuen la llum o la serietat creixent del producte local, seran temps agitats per als sèriefils. I als nous títols aquí assenyalats (en ordre alfabètic, amb data indicada si se sap) hi hem de sumar els retorns de Stranger things, The Crown, Euphoria o Atlanta, o les temporades finals d’Ozark, Better call Saul o Peaky blinders.

En aquesta sèrie de misteri dels creadors de Dark, el viatge en vapor cap a Amèrica d’un grup d’emigrants europeus (la sèrie serà, com ha de ser, multilingüe) cobra un gir inesperat quan es creua davant seu un vaixell que havia estat desaparegut durant mesos. Fa olor d’èpica terrorífica. Després de l’èxit de Solo asesinatos en el edificio, arriba un altre qui-ho-va-fer en clau sardònica. Christopher Miller (productor de Spider-Man: Un nou univers) dirigeix ​un repartiment de luxe. Arriba el 28 de gener. Sergio G. Sánchez (guionista d’El orfanato) crea i codirigeix ​​aquest thriller sobrenatural amb Mireia Oriol com una jove que intenta resoldre el misteri al voltant de l’accident que la va deixar amnèsica. De Sánchez se n’esperen tant purs calfreds de gènere com alta emotivitat. Aquesta sèrie antològica, basada en el podcast El gran apagón, oferirà diverses visions sobre el col·lapse del sistema després d’una tempesta solar. Visions sempre personals: dirigeixen Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez i els gironins Isa Campo, i Isaki Lacuesta. Després de Cegados por el sol i Suspiria, Luca Guadagnino s’atreveix amb el remake d’un altre clàssic. O preferirà parlar de nova adaptació de la novel·la d’Evelyn Waugh del 1945? Andrew Garfield serà l’oficial de l’exèrcit anglès a qui va encarnar Jeremy Irons. A Espanya encara no té plataforma d’emissió. L’esperada preqüela de Joc de trons explica les lluites internes que van donar peu al final de la Casa Targaryen. El seu increïble repartiment inclou Matt Smith com a príncep Daemon Targaryen i Olivia Cooke com a Alicent Hightower. També hi haurà dracs. De l’equip que ens va fer plorar amb Normal people arribarà una altra adaptació d’una novel·la de Sally Rooney, que explicava la relació a diverses bandes entre dues estudiants universitàries i una parella de més edat i cabal econòmic. Producte de Hulu i Three que encara no té plataforma a Espanya. Com a Belgravia, Julian Fellowes explora el xoc de vells i nous rics al segle XIX, però aquesta vegada mira cap a Nova York. Marian Brook (Louisa Jacobson) es veu embolicada en una guerra social entre una de les seves tietes i un magnat ferroviari i la seva dona. La cineasta Clio Barnard debuta a les sèries amb aquesta adaptació de la novel·la gòtica de Sarah Perry. Quan es muda del Londres victorià a un petit poble d’Essex, una vídua (Claire Danes) comença a sentir rumors del retorn d’una criatura mítica. Tom Hiddleston interpreta el vicari local. Els creadors d’aquest thriller fantàstic, Agustín Martínez i Carlos Montero (Élite), prometen «una secta, música grunge, uns éssers fantàstics, el sol d’Andalusia i una mina que sembla un laberint». Cal saber alguna cosa més? S’estrena el 28 de gener. veurem dues sèries al voltant de personatges relativament secundaris del cas Watergate. A Gaslit, Julia Roberts és la dona de l’alta societat que va alertar sobre el paper de Nixon a l’escàndol. A The White House plumbers (HBO Max), Woody Harrelson i Justin Theroux encarnen el duo que va planejar l’extracció i el robatori de documents de la seu del Comitè Nacional Demòcrata. La franquícia de videojocs havia de ser fa anys una pel·lícula escrita per Alex Garland (Aniquilación). Però el que finalment s’estrena, després de diversos canvis de plataforma i creadors, és una sèrie amb Kyle Killen i Steven Kane de showrunners… només la primera temporada. Sense plataforma a Espanya, encara. Una altra esperada adaptació de videojoc, primera de l’HBO, és aquest drama d’acció i terror codesenvolupat pel creador de Chernobyl. El contrabandista Joel (Pedro Pascal) ha d’escortar Ellie (Bella Ramsey) des de Boston fins a Salt Lake City, on la noia podria convertir-se en solució a una plaga zombi. A la més prometedora sèrie Marvel per al 2022, Oscar Isaac és un exmarine que obté els poders d’un déu lunar egipci. També s’estrenaran Ms. Marvel, sobre la primera heroïna musulmana de la marca; She-Hulk, protagonitzada per Tatiana Maslany, i Secret Invasion, amb Samuel L. Jackson. Ewan McGregor i Hayden Christensen tornen a encarnar, respectivament, Obi-Wan i Vader en aquesta minisèrie desenvolupada una dècada després de La venjança dels Sith. També arribarà Andor, preqüela de Rogue one sobre l’espia rebel encarnat per Diego Luna. En el seu primer paper fix en una sèrie, Jeff Bridges és un agent de la CIA retirat, allunyat de tot i de tots, que ha de tornar a enfrontar-se al seu passat quan pateix el setge d’un assassí a sou. Apple no ha escatimat en recursos per portar a la pantalla la novel·la de Min Jin Lee, una gran saga d’amor i guerra que alterna entre Corea, el Japó i els Estats Units. Aquesta minisèrie de vuit episodis explora la relació entre Pamela Anderson (Lily James) i Tommy Lee (Sebastian Stan), bateria de Mötley Crüe; en particular l’escàndol al voltant de la drbs cinta sexual de lluna de mel. La minisèrie de Shonda Rhimes es basa en l’article de Jessica Pressler sobre Anna Sorokin (Julia Garner a la ficció), estafadora germano-russa que va enredar l’alta societat novaiorquesa fent-se passar per falsa hereva. Arriba l’11 de febrer. La sèrie de novel·les gràfiques de Neil Gaiman també arribaria al cinema, però aterra abans a la relativament petita pantalla. Allan Heinberg coescriu al costat del mateix Gaiman. Abans de cridar «redundància!», recordeu que aquest blockbuster d’Amazon (la sèrie més cara de la història, només 465 milions de dòlars per la primera temporada) explicarà històries diferents de les explorades per Peter Jackson al cinema. L’esAtrella és el director inicial: J. A. Bayona. Adam McKay (No mires arriba) produeix i dirigeix ​​aquesta crònica ficcional de la gran ratxa dels Lakers durant els vuitanta.