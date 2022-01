Eva Baltasar, Sebastià Alzamora, Melcior Comes, Jenn Díaz, Lolita Bosch, Narcís Comadira i Albert Sánchez Piñol són alguns dels autors que presentaran noves obres en català en aquest inici de 2022, en el que es publicarà, així mateix, al març la novel·la pòstuma de Jordi Cussà, "Les muses" (Comanegra).

A més, el valencià Joan Fuster tindrà el seu pes en els propers mesos, amb la reedició de diverses obres com "Nosaltres, els valencians" (Edicions 62); Carme Riera s'encarregarà de la biografia autoritzada de l'agent literària Carmen Balcells (Rosa dels Vents), es podrà tornar a llegir "Allò que no diu La Vanguardia" (Edicions 62), de J.V Foix, i "La gran novella·la sobre Barcelona" (Quaderns Crema), de Sergi Pàmies, en el seu 25 aniversari. Mercè Ibarz, per la seva banda, oferirà en "Retrat de Mercè Rodoreda" (Empúries) una aproximació humana de l'escriptora catalana.

GENER

Un dels escriptors més puntuals en el seu contacte amb els lectors serà el mallorquí Sebastià Alzamora, qui el dia 12 donarà a conèixer "Ràbia" (Proa), una novel·la breu sobre la relació d'un home solitari amb el seu gos, en una illa mediterrània sense nom. Durant aquest primer mes de l'any veuran la llum altres històries com "Constel·lacions" (Proa), de Blanca Busquets, sobre una família catalana amenaçada per ETA; "Misteri a Deià" (Empúries), de Xavier Moret, amb el detectiu Max Riera, mentre que el poeta Narcís Comadira regalarà als seus lectors, amb motiu del seu vuitanta aniversari, el poemari "Els moviments humans" (Edicions 62).

Jordi Coca, per la seva banda, presentarà "El teatre de Shakespeare en el seu context" (Edicions de 1984), on proposa indagar en el sentit de les 36 obres més canòniques de l'anglès, i Oriol Broggi, en converses amb Andreu Gomila, presentarà un assaig sobre creació artística, "El record de la bellesa" (L'Altra).

El periodista Toni Orensanz torna amb "Com vas perdre el braç, Balchowsky?" (Columna) i a finals de mes, Cinta Farnós debutarà amb "Geosmina" (La Magrana), mentre l'exconseller Raül Romeva reflexiona sobre el sistema penitenciari en "A l'altra banda del mur" (Ara Llibres).

FEBRER

El 2 de febrer Melcior Comes torna amb "Tots els mecanismes" (Proa), una "tragèdia visceral amb tocs de comèdia negra", i Lolita Bosch ho farà amb "Agafeu-me a mi" (Edicions 62), on aprofundeix en els desapareguts a Mèxic, país que coneix molt bé.

L'escriptora Coia Valls estarà en les lleixes el dia 9 amb "L'alquímia de la vida" (Columna), mentre que Pep Prieto farà el mateix el dia 16 amb la novel·la "La dona eterna" (Columna), Glòria de Castro publicarà "L'instant abans de l'impacte" (Periscopi) i Jenn Díaz, actualment diputada per ERC al Parlament, retornarà a la narrativa amb la seva tercera novel·la a Amsterdam, la intimista "Els possessius".

Esperada és també el retorn d'Eva Baltasar, qui el 16 de febrer arribarà amb el final del tríptic que va iniciar amb "Permagel" i que ha titulat "Mamut" (Club Editor), protagonitzat per "una dona arcaica atrapada en la vida moderna".

LaBreu prepara "El llibre d'Elionor", d'Antònia Carré-Pons; Univers tindrà ja a punt "L'agonia de Bakunin", sis relats de la icona de la televisió Àngel Casas, així com "Ens recordaran", de Carla Garcia, i la nova editorial Segona Perifèria apostarà per Leticia Asenjo i la seva còmica "Divorci i aventura".

En aquest segon mes de l'any el crític literari Ponç Puigdevall, en La Magrana, elogiarà la lectura amb "Jardins secrets", i Toni Vall desvetllarà en "Teresa Gimpera. Així és la vida" (Columna) els moments cabdals de la trajectòria de l'actriu i model.

MARÇ

L'egarenc Vicenç Villatoro serà dels primers a donar a conèixer al març la seva nova proposta literària, el relat d'un retorn, "Tren a Maratea" (Proa), mentre que Alfred Bosch, deixa enrere la seva etapa de política institucional per tornar a la literatura amb "El temple dels pobres" (Columna), sobre les vides dels qui van ajudar en la construcció de la Sagrada Família.

Gemma Lienas entrarà a formar part del catàleg d'Univers amb "La vida privada de Carmina Massot"; Mar Bosch Oliveras, en el mateix segell editorial, publicarà "L'edat dels vius"; el periodista Magí Camps relatarà aventures i desventures eròtiques, amoroses i sexuals en "Sucamulla" i Marta Vives debuta en "Diguem-ne amor" (Ara Llibres).

El mallorquí Biel Mesquida arribarà a les llibreries a principis de mes amb els cent relats breus d'"Encarnacions" (LaBreu) i Xavier Febrés presentarà "El millor viatge de tots" (L'Avenç).

El dia 24 qui publicarà nova novel·la és Albert Sánchez Piñol, que mai deixa indiferent amb les seves propostes, i que en el seu nou títol, "El monstre de Santa Helena" (La Campana), fa aparèixer Napoleó enfront d'una criatura marina que posa en perill els habitants de la illa de Santa Helena.

Un dia abans, es podrà adquirir a les llibreries "Les altres mares" (Columna), de Laia Aguilar, guanyadora del Josep Pla 2020, i la biografia de Jordi Amat sobre Gabriel Ferrater "Vèncer la por" (Edicions 62).

Novetats en castellà

El 2022 apareixerà la nova novel·la d'Isabel Allende, "Violeta" (Plaza & Janés), que recorre la història en majúscules i en minúscules de la protagonista al llarg d'un segle, des de l'epidèmia de grip de 1920 fins a la pandèmia de 2020.

Del panorama espanyol destaca "El castillo de Barbazul" (Tusquets), de Javier Cercas, tercer lliurament de la sèrie que va començar amb "Independencia" i que continua amb el personatge de Melchor Marín, que s'enfronta a la desaparició de la seva filla.

També es publicaran "Love song" (Salamandra), de Carlos Zanón; "Una historia ridícula" (Tusquets), de Luis Landero, "Obra maestra" (Anagrama), de Juan Tallón; "Los hijos del volcán" (Alfaguara), de Jordi Soler; "El libro de todos los amores" (Seix Barral), de Agustín Fernández Mallo; "Melvill" (Literatura Random House), de Rodrigo Fresán; "Nunca pasa nada" (Galaxia Gutenberg), de José Ovejero; "Purgatorio" (Plaza), de Jon Sistiaga, i "Ya no somos amigos" (Temas de Hoy), de Agus Morales, ambdós periodistes debutants.

En els propers mesos, igualment, es podran llegir propostes d'autors com Irene Vallejo, John Le Carré, Primo Levi, Giorgio Bassani, Carmen Mola, Andrea Camilleri, Jo Nesbo, Siri Hustvedt, Maksim Óssipov, Ta-Nehisi Coates, Linda Boström Knausgard, R.J Palacio, Sosuke Natsukawa, Elena Ferrante, Etgar Keret, Simone de Beauvoir, Ottessa Moshfegh, Franck Bouysse, Nickolas Butler, Giovanna Giordano, Nancy Houston, Elizabeth Strout, Sorj Chalandon, Alan Parks, Miri Yu o Margaret Atwood.