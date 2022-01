L’organista catalana Montserrat Torrent serà homenatjada avui diumenge 2 de gener per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, en un emotiu concert que tindrà lloc a l’orgue de la parròquia a partir de les 5 de la tarda. Torrent va passar alguns estius de la seva joventut al municipi on, a banda de passar estones d’esbarjo, hi va descobrir, sense saber-ho, l’instrument que li canviaria la vida. El concert anirà encapçalat per la presentació per part de l’arquitecte i secretari de Montserrat Torrent, Josep Maria Capdevila, i estarà acompanyat d’un maping a càrrec de l’artista Marcos Xalabarder amb fotografies de l’organista amb tota la família i amistats durant les seves estades a la capital de La Selva. Les entrades són gratuïtes però cal realitzar la inscripció prèvia al lloc web www.culturascf.cat.

Montserrat Torrent, mestra d’organistes i gran influent de l’escena musical actual, ha estat recentment premiada amb el Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura, en la modalitat d’interpretació. Es va iniciar en aquesta disciplina gràcies a l’orgue de l’església parroquial de Santa Coloma de Farners, conegut com «el rei dels instruments». Torrent també ha estat reconeguda anteriorment amb molts d’altres reconeixements, com la Creu de Sant Jordi (1995) o el títol Doctora Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008), i l’avala una carrera activa de més de setanta anys de recorregut, així com una discografia extensa de gran qualitat. El pas de Torrent per Santa Coloma de Farners és explicat pel periodista musical Albert Torrens a La dama de l’orgue (2020, FICTA), que recull moments de la vida de l’organista, com ara quan va poder tocar, per fi, l’obra de Bach: «la primera vegada que vaig poder tocar-lo, vaig sentir una emoció tan completa que vaig veure que era definitiva en la meva vida. No em creia que pogués sentir tres veus de color diferent i que m’omplissin d’una pau mai experimentada». Torrent, que era membre de la colla de Joan Vinyoli, va iniciar-se de la mà del cardenal Narcís Jubany. Als seus 95 anys, va inaugurar aquest mes de desembre, l’orgue que porta el seu nom i que està ubicat a l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. Un projecte iniciat el 1968, el somni de l’organista, i encallat durant molts anys. Torrent continua en actiu i avui rebrà l’homenatge de Santa Coloma, el municipi on va néixer la seva vocació.