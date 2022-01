Després d’un 2020 clarament marcat per la pandèmia, que va obligar a tancar durant uns mesos tots els equipaments culturals, el centre CaixaForum Girona mostra símptomes de recuperació. El centre cultural de la Fundació ”la Caixa” va rebre l’any passat un total de 60.344 visitants, una xifra molt superior a la de l’anterior, quan amb prou feines es va arribar als 38.928, però que encara queda lluny dels 160.200 visitants dels 2019.

Al bon balanç d’un 2021 en el qual el sector cultural encara s’ha vist durament afectat per les diverses restriccions que s’han aplicat per fer front al virus, hi han contribuït especialment les dues grans exposicions que s’han exhibit a l’equipament. Per una banda, Pixar. Construint personatges, la mostra dedicada als processos de construcció dels personatges de la famosa factoria d’animació, que va poder visitar entre el 14 d’abril i el 22 d’agost. De l’altra, Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020, la mostra inaugurada el passat 29 de setembre que encara es podrà visitar fins al 30 de gener vinent.

Com és habitual, les dues exposicions més destacades del passat any a CaixaForum Girona també van incloure un extens programa d’activitats paral·leles, amb visites guiades, conferències i tallers, que van contribuir a reactivar la vida a cultural de l’equipament cultural. També han tingut una bona acollida els cicles que al llarg de l’any ha acollit el centre, com Trobades amb... o Universos Literaris.

Xifres globals

En conjunt dels centres que la Fundació ”la Caixa” gestiona a diversos punts de l’estat, les xifres de visitants també mostren indicis de recuperació. L’entitat va presentar ahir el balanç d’assistència als seus centres i a les seves exposicions culturals i científiques durant l’any que tot just s’ha acabat. Segons destaca la fundació en un comunicat, al llarg del 2021 s’ha fet «un gran esforç per recuperar el ritme de visitants als vuit centres CaixaForum i a CosmoCaixa, i també a les exposicions itinerants».

Amb tot, per tal d’adaptar-se a la situació sanitària i fer dels seus centres un espai segur, tots els centres s’han adaptat seguint les restriccions de capacitat estipulades per les comunitats autònomes. El públic ha donat suport a aquesta aposta i 5,2 milions de persones han visitat els centres i han viscut les diferents propostes culturals, científiques i educatives el 2021, cosa que suposa 1,3 milions de persones més que el 2020 (un 35,7% més).

Així, segons destaca la Fundació ”la Caixa”, set de cada deu visitants habituals abans de la pandèmia han tornat als centres CaixaForum i CosmoCaixa, un total de 1,9 milions de persones. A aquesta xifra cal sumar-hi els 3,3 milions de persones que han visitat les exposicions itinerants, que han viatjat a més de 70 ciutats d’arreu d’Espanya.

A CaixaForum Barcelona, l’exposició més visitada va ser la mostra interactiva Teamlab. Art, tecnologia i natura, seguida d’El somni americà. Del pop a l’actualitat, amb obres d’artistes com Andy Warhol o Roy Lichtenstein. D’altra banda, CosmoCaixa va acollir, amb gran afluència de públic, PRINT3D. Reimprimir la realitat i Nikola Tesla. El geni de l’electricitat moderna, aquesta última, vigent fins al pròxim febrer.

La nova temporada de Caixa Forum Barcelona arrencarà amb força amb dues grans exposicions. Per una banda, el 24 de febrer s’inaugurarà La màquina Magritte, una col·laboració amb el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza que presentarà més de 60 pintures de René Magritte juntament amb una selecció de fotografies i pel·lícules familiars. El mes de maig arribarà Tattoo. Art sota la pell, l’exposició més àmplia sobre la història del tatuatge, produïda i organitzada pel Musée du Quai Branly - Jaques Chirac de París i la Fundació ”la Caixa”.

«Art i mite. Els déus del Prado»La primera exposició per al 2022

Els déus del Museu Nacional del Prado de Madrid seran els protagonistes en la primera exposició que acollirà el CaixaForum Girona aquest 2022. Art i mite. Els déus del Prado, que s’exhibirà a Girona entre el 2 de març i el 28 d’agost, aprofundirà en la manera en què la mitologia clàssica ha exercit de font d’inspiració constant per a nombrosos artistes al llarg de la història. De fet, aquestes fabuloses narracions han quedat recollides en peces ceràmiques, blocs de marbre, medalles, taules i llenços com els que formen part d’aquesta exposició. Integrada per diverses obres procedents de la col·lecció del museu madrileny, la mostra que ja es va poder veure entre l’octubre de 2020 i el febrer de 2021 al Caixa Forum Barcelona, ofereix una àmplia mirada sobre la mitologia grecoromana i la seva representació per part d’artistes de la talla de Francisco de Zurbarán, José de Ribera i Peter Paul Rubens, entre d’altres.

L’exposició inclou diversos elements que contraposen el discurs clàssic de les peces exhibides amb la contemporaneïtat dels mites al segle XXI, per teixir una reflexió al voltant de com han sobreviscut els mites clàssics en la cultura contemporània i com aquests mites narren les idees actuals sobre l’amor, la bellesa, la natura, el destí, la masculinitat o la feminitat.