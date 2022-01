El Col·legi de Teatre de Barcelona ha portat als Mossos d’Esquadra la denúncia de pràctiques abusives presentada la setmana passada per 13 exalumnes. Així ho va anunciar ahir a Twitter l’equip directiu en funcions del centre, que ha lliurat la instància als Mossos, «en l’àmbit de violència masclista», per tal que engeguin «el procediment corresponent». Un grup de 13 exalumnes va denunciar la setmana passada «pràctiques abusives» per part de vuit professors del col·legi al llarg de 15 anys. Un cas, avançat pel Diari Ara, que la direcció en funcions «sent profundament» i pel qual dona suport a les persones afectades, expressa al tuit. «Ens comprometem a aclarir els fets i prendre les mesures necessàries que es derivin d’aquest procés», afegeix. El centre assumeix «possibles errors» en els mecanismes de comunicació i ha informat que es compromet a revisar el protocol ja existent.