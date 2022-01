El videoclip de la cançó Bye bye, inclosa en el darrer disc d’Oques Grasses A tope amb la vida (Halley Records, 2021), ha estat el clip en català més vist de l’any a YouTube, amb 1.303.500 visualitzacions. Ha estat l’únic en llengua catalana en superar el milió de visites, tot i que per darrere del guanyador del 2020, la versió col·lectiva de l’Escriurem de Miki Núñez, que va assolir les 2.063.700 reproduccions. Els primers 100 videoclips en català han rebut 22.680.900 visites, un augment del 26% respecte els 17.985.000 registrats el 2020. Amb tot, la xifra és inferior als 56 milions del 2019 i als 27 milions del 2018. Zoo, Txarango, Doctor Prats, Stay Homas i Nil Moliner completen les primeres posicions del rànquing.

Dos videoclips de la banda valenciana Zoo: Avant i Llepolies corresponents al seu treball Llepolies (Zoo Records, 2021), s’han quedat a les portes del milió de reproduccions. En quarta posició hi trobem el duet de Txarango amb Joan Dausà Tanca els ulls, una de les cançons incloses en el doble disc de comiat de Txarango, L’últim ball (Halley Records, 2021). Els ripollesos han inclòs els 24 clips en català del disc en el Top 100, fins a un total de 6.325.800 reproduccions –prop d’un 28% del total dels 100 primers clips–. El segueix el senzill de Doctor Prats Massa bé, el duet de Stay Homas amb Albert Pla No vull baixar, Nil Moliner amb Som ocells, els valencians La Fúmiga i Samantha amb Ja no fa mal, i en l’onzena posició, la cantant sabadellenca Santa Salut amb Lluna, un tema rapejat en català i castellà.

Els videoclips musicals per a públic familiar només han situat quatre cançons en el Top 100: Bon profit d’Ambauka amb la Coral Clau de Sol de Matadepera (#50), El tigre dels gironins El Pot Petit (#72), Bye bye monstre de Dàmaris Gelabert i Dagoll Dagom (#82) i El ratolí de The Tyets + Cor Bressola (#90). Pel que fa a les músiques urbanes, només un 17% de videoclips s’han situat aquest 2021 entre els 100 més vistos. És una nova caiguda després del 25% registrat durant el 2020, el 31% del 2019 i el 40% del 2018.

Ningú pot amb Rosalia

El tema Milionària de Rosalia va aconseguir més de 26 milions de visualitzacions el 2019 i el Fins que arribi l’alba d’Els Catarres més de 5 milions el 2018. El videoclip de la cantant de Sant Esteve Sesrovires és, encara ara, el videoclip en català més reproduït a YouTube, amb 39.218.100 visionats, i va provocar que el total de visionats del Top 100 assolís un rècord de reproduccions. Amb aquestes xifres, sembla molt complicat que cap altra artista aconsegueixi batre la cançó d’una cantant que compta amb milions de seguidors arreu del món.