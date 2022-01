El 33è Festival de Cinema de Girona ha lliurat els premis Xavier Cugat al cineasta Mar Llop, director de Trans Familia i a la cantant mexicana Morganna Love. El primer per «apropar els sentiments trans a la família i a la societat» i la segona per «dur el repertori de Cugat amb delicada emoció», segons va destacar ahir l’organització del certamen gironí en un comunicat.

Així mateix, el festival també va informar que s’ha seleccionat el projecte Plastic Killer -una sèrie de ficció de José Pozo- per poder tenir una reunió presencial amb la directora de contingut de sèries de Netflix per Iberoamerica. La finalitat de la reunió, segons indica el certamen en el comunicat, és «despertar l’interès de Netflix per produir o coproduir el projecte».

Els projectes seleccionats es van donar a conèixer en un acte online, que va comptar amb la participació des de diferents parts del món dels premiats. El jurat d’aquesta edició del «1x1», en col·laboració amb la plataforma Netflix, està format per Jaime Arnaiz, Lluís Valentí, Belén Cuadros i Paula Fabiana da Silva.