Malgrat els vaivens constants de la pandèmia, el cine espanyol continuarà demostrant el seu múscul gràcies a moltes propostes d’allò més diverses. Hi haurà comèdies: Por los pelos, de Nacho G. Velilla; El test, de Dani de la Orden; El juego de las llaves, de Vicente Villanueva o l’adaptació de la sitcom Camera Café. Hi haurà terror: La niña de la comunión. Hi haurà thrillers: Código emperador, de Jorge Coira o Centauro, de Daniel Calparsoro. Hi haurà pel·lícules d’autor, com les noves de Jaime Rosales o Jonás Trueba. Hi haurà noves veus femenines: Nely Reguera (El nieto), Carlota Pereda (Cerdita), Marta Díaz (Los buenos modales) i Elena López Riera (El agua). Hi haurà descobriments com La desconocida, de Pablo Maqueda, o El universo de Oliver, d’Alexis Morante.

Després d’un 2021 ple de pel·lícules de directors consagrats, aquest any es presenta nodrit d’una sucosa nòmina de propostes de tots els gèneres. Destaquen les tornades d’alguns dels grans noms de les noves generacions com Isaki Lacuesta, Albert Serra, Carla Simón o Carlos Vermut, entre d’altres. Entre les estrenes que arribaran als cinemes aquest any destaquen: «Un año, una noche» Isaki Lacuesta adapta, juntament amb Isa Campo i Fran Araújo, el llibre Paz, amor y death metal, de Ramón González en què va abocar la seva experiència personal durant la matança gihadista a la sala de concerts Bataclán a París, així com l’estrès posttraumàtic a què es va haver d’enfrontar després de sobreviure a l’atemptat. Una coproducció entre Espanya i França protagonitzada per Nahuel Pérez Biscayart, Nóemie Merlant, Quim Gutiérrez, Alba Guilera, Natalia de Molina i la presència de C. Tangana. «Bora Bora» L’enfant terrible del cinema català, el banyolí Albert Serra, es trasllada a la Polinèsia Francesa per rodar una història d’amor. Després del seu radical Liberté, el cineasta català ens sorprèn amb un altre registre en aquesta exòtica pel·lícula sobre crisis creatives, estranyes relacions amoroses i assajos nuclears. En el repartiment, Benoît Magimel, Sergi Lopez i Cécile Guilbert. «Alcarràs» Després d’haver d’ajornar un any el rodatge per la pandèmia, per fi es podrà veure el nou treball de Carla Simón després d’Estiu 1993. Una pel·lícula que, com l’anterior, té un fort caràcter autobiogràfic i se centra en l’amor per la terra de la seva família, agricultors de presseguers. Hi explica la història d’un clan, amb les seves diferents generacions, dedicat al cultiu que ha de fer front al final d’una època. «Rainbow» Paco León s’embarca en un dels seus projectes més ambiciosos, una versió contemporània i lliure del clàssic El màgic d’Oz a través del viatge iniciàtic d’una adolescent encarnada per Dora Postigo, filla de la difunta Bimba Bosé, que debuta en gran a la pantalla acompanyada del raper Ayax Pedrosa, l’artista nigerià establert a Barcelona Wekaforé Jibril i les veteranes Carmen Maura i Carmen Machi. «Mantícora» Carlos Vermut torna a explorar el costat més tenebrós de l’ésser humà en aquesta pel·lícula sobre monstres quotidians (i reals) que sotgen a qualsevol cantonada i que s’intenten ocultar darrere de la màscara de les convencions socials. La pel·lícula, protagonitzada per Nacho Sánchez i Clara Hails, s’introdueix en un univers pervers i pervertit per endinsar-se en els vincles tòxics sota la capa d’una història d’amor.