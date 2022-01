Amb aquella frase, que ja s’ha convertit en dita, que diu «si les pandèmia ho permet», Joan Colomo obrirà aquest diumenge, a les 12 del migdia al Centre Cultural La Mercè de Girona i dins el festival NEU!, un any musical en el qual les comarques gironines tornaran a vibrar amb propostes eclèctiques per a tots els gustos. Els festivals NEU!, Strenes, Ítaca, Porta Ferrada o el Sons del Món han anunciat ja bona part de les seves programacions, en les quals com ja és habitual, hi conviuran artistes catalans, espanyols i també d’arreu del món.

A banda de Joan Colomo, que arribarà a Girona per oferir un concert per al públic familiar, el festival NEU! també té programats per aquesta edició artistes com el sorprenent Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, Rufus T. Firefly o Chaqueta de Chandal. No obstant això, alguns d’aquests concerts encara es troben pendents de saber com evolucionarà la pandèmia en els pròxims dies i, sobretot, de quines restriccions s’aplicaran en aquests primer mes de l’any, quan té prevista la seva celebració.

La següent gran cita per als amants de la música de les comarques gironines serà el festival Strenes de Girona. L’uruguaià Jorge Drexler, León Benavente, Els Pets, Suu, Ramon Mirabet, Sergio Dalma, Doctor Prats, Coque Malla, Sau30, Dorian, Delafé y las Flores Azules, Els Catarres, Macaco, Blaumut, Agua Bendita o Marina Rossell conformen el gruix del cartell d’una edició que es desenvoluparà principalment entre els mesos de març i abril.

També de les restriccions viuran pendents els principals escenaris de les comarques gironines. La Mirona, que ja va haver de suspendre la programació anunciada per aquestes festes de Nadal degut a l’augment dels contagis i al tancament de l’oci nocturn, creua els dits per poder celebrar els concerts previstos per aquest hivern. Entre els artistes que han de passar per l’equipament saltenc, hi ha Mikel Erentxun, Porretas, Samantha Hudson, Manel, Camela, Cory Wong o Manel Fuentes. Un cas diferent és el de l’Auditori de Girona, que en no tractar-se d’una sala de concerts en sí i comptant amb butaques per al públic, tindrà més fàcil acollir les actuacions, encara que sigui amb restricció d’aforament, de Rosario, Els Amics de les Arts o la francesa Zaz, aquesta última dins el Black Music Festival.

El 16 d’abril a l’Escala, els grups Buhos i la Fúmiga donaran el tret de sortida a l’Ítaca, Cultura i Acció. El festival, que tindrà lloc durant els mesos de primavera i té previst tornar a celebrar els clàssics concerts de Sant Joan per celebrar l’arribada de l’estiu, comptarà amb el balcànic Goran Bregovic, Maria Arnal i Marcel Bagés, Oques Grasses, Zoo, Rigoberta Bandini, Cala Vento o Asian Dub Foundation.

Festivals d’estiu

El britànic Jamie Cullum, els noruecs Kings of Convenience i l’argentina Nathy Peluso, al costat de Joan Manuel Serrat, són per ara els noms confirmats del festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Per la seva banda, el Sons del Món de Roses també ha anunciat ja com a principals reclams del seu cartell al nord-americà Ben Harper, Earth Wind & Fire Experience amb Al McKay i Oques Grasses. Els dos certàmens anunciaran en poques setmanes la resta del programa, així com també ho faran els festivals dels jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, i del Castell de Peralada. També caldrà esperar encara per conèixer les programacions de cites com el Portalblau de l’Escala, el Petit Paradís de Tossa de Mar o el Som de Mar de Lloret de Mar.