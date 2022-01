Sense alfombra vermella, estrelles de Hollywood, públic ni premsa acreditada. Així se celebraran aquest diumenge els Globus d’Or, que han sigut boicotejats per la indústria audiovisual per les acusacions de corrupció i falta de diversitat dels seus responsables i que no seran retransmesos per televisió.

L’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA), que organitza els premis, ha detallat en un comunicat que els guanyadors de la seva 79a edició seran anunciats el diumenge 9 de gener a partir de les 18 hores (2.00 GMT de dilluns) des de l’hotel Beverly Hilton de Los Angeles (EUA). Però aquesta vegada, els Globus d’Or no seran la glamurosa festa del cine i la televisió amb multitud d’estrelles per metre quadrat i xampany per tot arreu que habitualment inaugurava la temporada de premis de Hollywood, servint d’avantsala dels Oscar de l’Acadèmia.

Així, l’HPFA va dir que «no hi haurà públic» en el seu esdeveniment de diumenge i va especificar que el selecte grup de membres de l’HFPA i convidats dels seus programes socials que seran a la sala hauran de mostrar un certificat de vacunació completa amb dosi de reforç i una prova PCR presa en les 48 hores abans de l’acte. «No hi haurà alfombra vermella. No s’acceptaran sol·licituds d’acreditacions de premsa per a aquest esdeveniment», va afegir l’HFPA.

Per ara no s’ha donat a conèixer si els Globus d’Or planegen retransmetre aquest acte d’alguna manera per internet. La revista Variety ja va avançar recentment que els responsables d’aquests guardons no havien aconseguit que cap de les estrelles de Hollywood participés en el seu esdeveniment.

Un terratrèmol als Globus d’Or

L’HFPA pretén que aquesta controvertida, extravagant i molt deslluïda edició dels seus premis se centri en la seva tasca filantròpica en un intent de netejar la seva malmesa imatge. El terratrèmol als Globus d’Or, que en ocasions van arribar a competir en impacte i ressò amb els Oscars, va arribar a principis d’aquest any quan es van intensificar les denúncies contra l’HFPA per pràctiques de molt dubtosa ètica entre els seus membres, que, per exemple, s’aprofitaven de grans viatges i regals de luxe a càrrec dels estudis, cadenes televisives i plataformes.

Era un grup de 87 periodistes, molts d’ells jubilats, entre els quals no hi havia cap persona negra. Per esmenar la falta de diversitat, l’organització ha admès nous membres, entre ells alguns d’hispans i afroamericans, tot i que continua sent un limitat nombre de persones que exclou la gran majoria de periodistes que treballen diàriament cobrint Hollywood. D’altra banda, les seves noves normes de conducta prohibeixen que els seus integrants acceptin qualsevol detall que pugui crear un conflicte d’interès amb els Globus d’Or i imposen restriccions pressupostàries.

La indústria del cine i la televisió no ha canviat la seva postura de boicot davant una reforma que va ser anunciada en ple batibull de demandes, dimissions i creus d’acusacions entre els integrants de l’HFPA. Les promeses de canvi de l’associació tampoc han convençut la cadena NBC, que va anunciar el maig passat que no retransmetria els Globus d’Or per primera vegada des de 1996.

L’enorme soroll entorn de l’HFPA ha deixat en un pla secundari les nominacions d’aquest any, que es van revelar al desembre. En qualsevol cas, Belfast i The Power of the dog, amb set candidatures cadascuna, parteixen com a favorites en els apartats de cinema, mentre que Succession, amb cinc nominacions, és la principal aspirant en sèries.