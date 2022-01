La primera setmana de l'any porta als cinemes cinc pel·lícules en català: El dia de la bandera, No ploro mai, L’espia honest i Què veiem quan mirem al cel? i el documental Arica. Aquests films s'estrenen doblats o subtitulats amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura, que el 2021 va fer possible que 73 films accedissin a una ajuda per al doblatge.

El dia de la bandera tracta d'un pare de família amb grans plans que viu una doble vida com a falsificador, atracador i estafador amb la finalitat de mantenir la seva filla. A No ploro mai, l’Ona ha de viatjar a Irlanda per traslladar a Polònia el cos del seu pare, mort en un accident laboral al sector de la construcció, i sortejant la burocràcia estrangera començarà a conèixer-lo. L’espia honest explica la història d'un científic que accepta treballar per al servei d'intel·ligència exterior d'Alemanya. Què veiem quan mirem al cel? recull la història d'un enamorament en un carrer d'una ciutat georgiana. Finalment, Arica és un documental sobre Lars Edman, un xilè que denuncia l'abocament il·legal de residus tòxics a la seva ciutat natal.