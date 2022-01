Elaborar llistes com aquesta sempre és una tasca ingrata, per una raó senzilla: les limitacions d’espai obliguen a incloure-hi moltes menys pel·lícules de les que s’ho mereixen. Però en temps de pandèmia ho és també per un segon motiu: tant els títols que la integren com els que s’han quedat fora corren el risc de veure endarrerida la data d’estrena. En qualsevol cas, aquestes són algunes de les pel·lícules internacionals que amb més ganes esperem veure a la cartellera al llarg dels mesos vinents.

«Licorice Pizza»

La nova pel·lícula de Paul Thomas Anderson ja ha estat considerada com la millor del 2021 per molts experts, i en les setmanes que falten fins a la seva estrena a Espanya acumularà diversos reconeixements més. I és lògic. Situada el 1973 i centrada en el flirteig que protagonitzen un carismàtic actor de 15 anys -Cooper Hoffman,- i una jove de 25 permanentment fastiguejada -Alana Haim, membre de la banda pop Haim-, malbarata aquestes dosis de calidesa, romanticisme i esperit juvenil que, en veure-la, hom se sent com si surés a bord d’un núvol.

«Killers of the Flower Moon»

La vint-i-setena pel·lícula de Martin Scorsese és a més la primera en què apareixen junts els dos actors amb què el mestre novaiorquès més estretament ha col·laborat, Robert De Niro i Leonardo DiCaprio. Per si amb això no n’hi hagués prou per tenir-ne ganes, es basa en l’extraordinària novel·la homònima de David Grann, que detalla el naixement de l’FBI i les investigacions que aquesta institució va dur a terme per aclarir els assassinats de més de 100 indis americans ara fa un segle. Promet ser una crítica implacable contra l’afany capitalista i genocida dels Estats Units.

«El hombre del norte»

Confirmat gràcies a La bruja (2015) i El faro (2019) com un dels nous mestres del cinema de terror, Robert Eggers torna amb la seva obra més èpica, un conte víking de crims i venjança. Està basada en la llegenda d’Amleth, figura essencial del folklore escandinau en què Shakespeare es va inspirar per escriure Hamlet, i el seu repartiment inclou Alexander Skarsgard en el paper protagonista i intèrprets com Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy i la cantant Björk.

«El acontecimiento»

Lleó d’Or a la passada Mostra de Venècia, el segon llargmetratge de la francesa Audrey Diwan utilitza el retrat d’una dona adolescent que intenta interrompre el seu embaràs a la França de principis dels 60 a manera de ferotge al·legat a favor del dret de cada dona a exercir el control sobre el seu propi destí. És una pel·lícula imprescindible, per la creixent amenaça que l’auge del conservadorisme més fanàtic suposa per la llibertat, però també, sobretot, perquè és magnífica.

«Memoria»

L’últim llargmetratge fins avui del tailandès Apichatpong Werasethakul és tan misteriós, hipnòtic i visionari com tot el seu cinema previ. Mentre contempla com una dona estrangera (Tilda Swinton) viatja per Colòmbia intentant trobar el significat dels inquietants sons que envaeixen el seu cap, ens passeja al llarg de la línia que separa els vius dels morts i el passat del present.

«The Batman»

Tot i la fatiga que potser han generat entre el públic totes les pel·lícules protagonitzades totalment o parcialment per l’home ratpenat que s’han estrenat aquests anys, l’aproximació de Matt Reeves al personatge és la ficció de superherois més esperada del 2022. Se n’ha dit que es desentén de l’Univers DC, que se situa a mig camí entre el cinema d’acció i el film noir, i que és encara més fosca i realista que la trilogia de Christopher Nolan sobre el cavaller fosc.

«Avatar 2»

La primera de les quatre seqüeles d’Avatar (2009) que James Cameron té previst estrenar al llarg d’aquesta dècada arribarà al desembre embolicada d’incertesa. Importa la continuació d’una pel·lícula que al seu dia va veure tothom, però la rellevància cultural de la qual ha minvat dràsticament amb els anys? Sigui com sigui, desitjar-li la millor de les sorts a la taquilla no és incompatible amb desitjar que Cameron abandoni la saga d’una vegada per posar la seva considerable energia al servei d’idees noves.

«Crimes of the future»

La pel·lícula que representa l’esperadíssim retorn de David Cronenberg al cinema -ja han passat vuit anys de Maps to the Stars- és un remake de la ficció homònima que el canadenc va estrenar el 1970. S’ambienta en un futur en què no existeix el dolor i en què els humans són capaços d’alterar la seva pròpia estructura biològica segons els convingui, i suposa la quarta col·laboració de Cronenberg amb Viggo Mortensen.

«Black Phanter: Wakanda forever»

El procés de producció serà recordat com un dels més tumultuosos de la història del cinema. La sobtada mort el 2020 de l’actor Chadwick Boseman -el carisma del qual va tenir molt a veure en l’èxit de Black Panther (2018)- va obligar el director Ryan Coogler a reescriure-la sense el protagonista. Més tard, l’actriu Letitia Wright, cridada a convertir-se en el nou estendard de la saga, es va convertir en un problema pels seus incendiaris comentaris a les xarxes socials sobre el canvi climàtic i la comunitat trans.

«Mision: Imposible 7» i «Top Gun: Maverick»

Fins a quin punt segueix brillant la fama de Tom Cruise? Les dues pel·lícules d’acció que té previst estrenar el 2022 permetran comprovar-ho. Mission: Impossible 7 ja ha adquirit un estatus mític, sobretot per aquest enregistrament d’àudio filtrat el desembre del 2020, en què se sent l’actor vomitant la seva fúria contra els membres de l’equip de rodatge; i Top Gun: Maverick, que arribarà als cinemes 36 anys després de Top Gun -potser la distància temporal més gran que existeix entre una pel·lícula i la seva seqüela-, promet incloure tantes imatges de Cruise jugant al vòlei, conduint una moto i pilotant avions amb temeritat com els seus seguidors esperen.