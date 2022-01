El director de cinema nord-americà Peter Bogdanovich, artífex de l’oscaritzat clàssic The Last Picture Show (L’última pel·lícula, 1971), va morir ahir als 82 anys, segons va informar The Hollywood Reporter. La filla del cineasta, Antonia Bogdanovich, va dir a aquest mitjà que el cineasta va morir poc després de la mitjanit per causes naturals al seu domicili de Los Angeles.

Bogdanovich, nascut el 1939 a Nova York, va ser dels directors més importants del Nou Hollywood de la dècada dels 70 -un moviment en el qual també van destacar noms com Brian De Palma, George Lucas, Martin Scorsese o Francis Ford Coppola- i deixa un llegat amb una vintena de títols, entre ells What’s Up, Doc? (Què em passa, doctor?), del 1972, i Paper Moon, del 1973. Fill d’immigrants que van fugir dels nazis, als anys cinquanta Bogdanovich va exercir d’actor després d’haver cursat estudis d’interpretació. No obstant això, la seva passió pel cinema -ell mateix va confessar que havia arribat a veure 400 pel·lícules per any- el va portar a convertir-se en un destacat crític cinematogràfic. El 1968, influenciat pel cinema francès, Bogdanovich es va anirmar a treballar com a director per esdevenir ben aviat com un dels cineastes més reputats de Hollywood. El seu darrer film va ser She’s Funny That Way (2014).