El periodisme és el gran protagonista dels sonats premis del dia de Reis: el veterà Nadal de novel·la en castellà que aquest any arriba a la 78a edició i el Josep Pla en la seva 54 convocatòria dedicat a la narrativa en català sense limitació de gènere. Els guanyadors -que han presentat les obres amb els pseudònims de Maria Becana en el cas de Cruanyes i Candela Vázquez en el cas de Martín- es mouen al terreny de les notícies. Són, respectivament, la periodista titular de Literatura a la secció de Cultura del diari ABC, Inés Martín Rodrigo i el molt més popular, presentador del Telenotícies Vespre Toni Cruanyes. Un rostre a l’ombra el d’ella, encara que la seva trajectòria sigui llarga i solvent, i un membre de l’star sytem de TV3.

I com s’esperava, la cerimònia de lliurament que es va dur a terme ahir a la tarda a l’Hotel Palace de Barcelona com sempre, tampoc va comptar aquest any, un altre cop com el 2021 per culpa de la pandèmia, amb el tradicional sopar de gala. A l’acte només hi van assistir els mitjans, els finalistes i persones vinculades a l’Editorial Destino (Planeta), organitzadora dels dos guardons.

Més paral·lelismes. Cap dels dos són uns nouvinguts a la publicació. Martín Rodrigo ja va debutar el 2016 amb Azules son las horas, biografia novel·lada de Sofia Casanova, corresponsal de guerra per a ABC durant la primera guerra mundial. Ara amb la novel·la guanyadora Las formas del querer s’ha endinsat en la ficció pura mentre que Cruanyes, corresponsal polític, té diversos diversos llibres de cròniques i anàlisis periodístiques. I el que és més sorprenent, tots dos es basen en les memòries familiars pròpies per compondre els seus llibres.

La novel·la de Martín Rodrigo, Las formas del querer, neix del convenciment de l’autora, que va perdre la seva mare als 14 anys que l’escriptura i les ficcions sorgeixen per explicar-nos a nosaltres mateixos i per trobar-hi alleujament. «Crec en el poder terapèutic de la literatura i el meu protagonista, Noray també està convençuda que allò que no es nomena no existeix». Aquest personatge que travessa una crisi emocional per una gran pèrdua es decideix a escriure la novel·la de la seva família, des de la Guerra Civil fins al present, acompanyant-se dels personatges de la seva vida. Noray, com aquests grans elements on s’amarren els vaixells, anirà descobrint que «la millor manera d’estimar, de les moltes que existeixen, és estimar-se a si mateixa».

Just després de recollir el guardó, Martín va admetre que ser premiada amb el Nadal és «tot un honor i un privilegi» i ha reconegut que es tracta «d’un somni fet realitat». «Aquest premi literari és el més bonic que hi ha a l’Estat», va afegir. L’escriptora i periodista també va tenir un record per la seva mare –va assenyalat que tot el que fa en aquesta vida «és per ella»- i va explicar l’alt component personal que té la seva novel·la. «Crec en el poder terapèutic i reparador de la literatura, i també estic convençuda que tot allò que no es menciona no existeix; per això vaig escriure la novel·la, però trobar la llum en mig de temps obscurs», va expressar.

La novel·la de Toni Cruanyes, La vall del la llum, té com a detonant la mort del seu avi, durant la primera onada de la pandèmia i amb ella ha recollit els records de la seva família. En el seu discurs, al recollir el guardó, Cruanyes va assegurar que és un «honor» rebre el premi Josep Pla, citant altres guanyadors històrics, com Terenci Moix, Baltasar Porcel o Teresa Pàmies, però també d’altres més recents com Empar Moliner, Carme Riera, Antoni Bassas, a qui el premiat va assegurar que «llegeix i admira». El popular rostre de TV3 va assegurar també que rebre el premi és un «repte».