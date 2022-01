Sidney Poitier, el primer actor negre a guanyar l’Oscar a Millor actor i símbol de la integració racial als Estats Units dels anys 60, va morir ahir als 94 anys. El comunicat de la seva mort va sortir del ministeri d’Afers Estrangers de Bahames, per a qui Poitier era ambaixador vitalici des de 1997. Va aconseguir l’Oscar per Els lliris de la vall, el 1963, encara que la seva pel·lícula més conegudes va ser Endevina qui ve a sopar aquesta nit (Guess Who’s Coming to Dinner, 1967), on encarnava el perfecte gendre que destapava els prejudicis racistes d’una parella de classe mitjana nord-americana encarnada per Katharine Hepburn i Spencer Tracy.

Poitier també va destacar en pel·lícules com l’antibel·licista Estat d’alarma, on va treballar al costat de Richard Widmark, Ara m’anomenen Mr Tibbs i a la mítica Rebel·lió a les aules, on encarnava el mestre que es deixava la pell pels seus alumnes. També va dirigir pel·lícules com Sucedió un sábado, i Let’s Do It Again, i Bojos rematats (protagonitzada per Richard Pryor i Gene Wilder).

Nascut el 20 de febrer de 1927 a Miami, Sidney Poitier va passar bona part de la seva infància a les illes Bahames, d’on eren originaris els seus pares. Després de viure una primera part de l’adolescència conflictiva, als 15 anys, els seus pares el van enviar a Miami per viure amb el seu germà més gran. Als 17 anys, Poitier va anar a Nova York on va exercir diverses professions. Aviat, però, va decidir provar sort en el món del teatre, malgrat que en les primeres proves sempre va ser rebutjat pel seu accent de Bahames. A poc a poc, i a còpia de treballar dur, es va acabar fent un lloc al sempre competitiu Broadway, arribant a protagonitzar Lysistrata.

Al finals de 1949, Darryl F. Zanuck li va brindar l’oportunitat d’entrar al món del cinema amb la pel·lícula No Way Out (1950), on va donar vida a un metge negre que tractava un blanc beat. A partir d’aquí, tot i les dificultats per obtenir papers en una indústria del cinema on el racisme hi era molt present, Poitier es va anar obrint camí. Al llarg dels següents anys va poder treballar en pel·lícules de gran pressupost com Plora, terra estimada (Darrell Roodt, 1951), Edge of the City (Martin Ritt, 1957), L’esclava lliure (Raoul Walsh, 1957), Fugitius (Stanley Kramer, 1958) -film amb el qual va guanyar el BAFTA a millor actor de l’Acadèmia de Cinema del Regne Unit- i Els lliris dels prats, la pel·lícula de Ralph Nelson, estrenada el 1963, amb la qual es va convertir en tota una icona després de guanyar el Globus d’Or a millor actor dramàtic i el premi Oscar a millor actor

El 2002, 38 anys després de rebre l’Óscar al millor actor, Poitier va ser elegit per l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per rebre l’Òscar Honorífic. Poitier va escriure al llarg de la seva vida tres llibres autobiogràfics, va exercir d’ambaixador de les Bahames a la UNESCO i el 1998 es va incorporar com a membre de la Junta Directiva de Walt Disney Company.