Els tres Museus Dalí van tancar el 2021 amb 396.400 visitants, un 62% menys de públic que el 2019, abans de la pandèmia, perquè només han obert durant nou mesos i amb la meitat del seu aforament habitual per les restriccions. Amb tot, la xifra suposa un augment del 108% respecte de l’any passat, pel que la Fundació Dalí les valora positivament perquè representen una recuperació en relació al 2020, malgrat que encara no es puguin equiparar a l’època prepandèmica.

Com és habitual, l’equipament amb més visitants ha estat el Teatre-Museu de Figueres, amb 254.434 visitants, el que suposa un 106,7% més que el 2020 i un 68,9% menys que el 2019. El castell de Púbol (37.358 visitants, un 105% més que el 2020 i un 44,5% menys que el 2019) i la casa de Portlligat (104.608 visitants, un 114% més que l’any 2020 i un 33,3% menys que el 2019) s’han beneficiat de la preferència del públic pels espais oberts i de poca afluència de visitants, segons la institució.

Des de la Fundació Gala Dalí remarquen la recuperació del públic individual i familiar en relació al 2019 i l’inici de la remuntada de l’escolar, ja que les reserves del sector docent per al curs 2022-2023 avancen a bon ritme.

Per procedència, es constata que la pandèmia ha promogut el turisme de proximitat. El públic provinent de la resta de l’Estat ha pujat del tercer al segon lloc en el cas de Portlligat. El públic francès segueix representant el percentatge més elevat a Figueres i Portlligat, mentre que a Púbol aquesta posició l’ocupa el visitant català. Els visitants de la resta de països han disminuït considerablement.

Pel que fa a l’activitat expositiva, s’han recuperat les mostres internacionals. La darrera inaugurada l’1 de gener a Taipei, organitzada conjuntament amb la companyia taiwanesa Mediasphere Communications. La Fundació Dalí hi presenta una selecció d’obres que recorren la trajectòria de l’artista, que fan especial esment a temes com el somni, la fantasia, el subconscient i el destí, i alhora reflecteixen el coneixement profund del pintor per l’art, el seu interès per la ciència i la filosofia i la seva obsessió per explorar horitzons més enllà de la realitat.