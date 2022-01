La Biblioteca Marià Vayreda d’Olot estrena temporada aquest dijous (19 h) amb l’actuació del grup Rumbesia. El projecte musical format per Jose Panzano, Titojose i Jordi Esteve portarà a la capital garrotxina un espectacle de poesia fusionat amb rumba en el qual es conjuguen poemes musicats específicament per a aquest espectacle i d’altres que ja ho estaven d’autors com Apel·les Mestres, Clementina Arderiu, de Miquel Martí i Pol o Joana Raspall.