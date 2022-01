El pròxim 23 de gener es compliran trenta-tres anys de la mort de Salvador Dalí. Per commemorar l’efemèride i, al mateix temps, recordar la figura del geni empordanès del surrealisme, els Amics dels Museus Dalí han organitzat una marató dels documentals de la trilogia Salvador Dalí, a la recerca de la immortalitat que tindrà lloc el dissabte 22 de gener, a partir de les 4 de la tarda, al cinema Las Vegas de Figueres.

En aquesta marató es projectaran les tres produccions, ordenades cronològicament, de Salvador Dalí, a la recerca de la immortalitat. Dirigits per David Pujol i realitzats per DocDoc, amb la producció de la Fundació Gala – Salvador Dalí, que col·labora en l’esdeveniment, els tres documentals són avui en dia «el retrat més exhaustiu de la seva vida i obra en format audiovisual», segons destaca l’entitat que organitza la producció en un comunicat.

L’accés a aquesta marató de documentals serà gratuït per al públic fent reserva prèvia a la web AmicsdelsMuseusDalí.com. Serà la primera vegada que la trilogia es projecta ordenada cronològicament en una pantalla de cinema de grans dimensions en una sala equipada amb una sonorització digital de darrera generació.

L’activitat també compta amb la col·laboració del Cinema Las Vegas, de Comerç Figueres Associació i de de la distribuïdora Versión Digital, encarregada de portar aquesta trilogia documental a més de 30 països des de la estrena a 2018, inclosos Rússia, Xina, Estats Units i Itàlia.

De 1904 a 1989

Amb documents audiovisuals i fotogràfics procedents de fons com la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, l’Arxiu Municipal de Figueres, el Museu de l’Empordà, el Museu del Joguet o el CRDI Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona, la trilogia documental esdevé un viatge a través de la trajectòria de Salvador Dalí, començant per la infància que va passar a Figueres, ciutat on va néixer, i recordant els seus estudis a la Residencia de Estudiantes de Madrid, on coneix Federico García Lorca i Luis Buñuel així com l’arribada de Gala a la seva vida.

La trilogia arrenca amb Diaris de Joventut. 1904-1929, una producció que abraça des del naixement de Salvador Dalí, l’any 1904, fins al 1929, any crucial en què ingressa en el moviment surrealista. Figueres, Barcelona, Madrid i París esdevenen les geografies del jove Dalí i seran les escenografies de la gestació del geni. El segon documental es titula La vida secreta de Salvador Dalí. 1929-1982 i comença amb la primera trobada entre Dalí i Gala. Amb ella, el geni empordanès inicia la construcció de la casa de Portlligat, la seva única residència i taller estable. El film evidencia l’estret vincle del pintor amb el paisatge de Cadaqués, Portlligat i el cap de Creus i alhora explica les relacions amb el pare i la germana i primera model, Anna Maria.

La trilogia es tanca ambEl refugi de la dona visible 1982-1989, que aborda el relat de fets poc coneguts sobre la darrera etapa a la vida d’un Dalí en declivi físic i abatut per la pèrdua de la seva dona Gala i la proximitat de la mort. Reclòs al castell de Púbol que uns anys enrere va regalar a Gala, un Dalí feble ho dona tot per perdut. Només una persona, Antoni Pitxot, artista i amic de tota confiança li dona la clau per assolir la immortalitat tan anhelada: tornar a pintar.

Els tres documentals han estat projectats al Festival Artecinema de Nàpols, al Museu Fabergé de Sant Petersburg (Rússia) i al The Best in Heritage, esdeveniment que té lloc a Dubrovnik, Croàcia, amb l’objectiu d’identificar i difondre els millors projectes museològics a escala mundial.