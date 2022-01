El Centre Cultural La Mercè arrenca l'any amb una exposició de l'artista Delphine Labedan sobre els Pirineus i una nova edició del cicle Art i filosofia: mirar amb la paraula, a més d'un acte dedicat a Narcís Comadira, que aquest gener compleix vuitanta anys.

Dins la programació de l'Escola Municipal d'Arts, destaca l'exposició de Delphine Labedan Paysages Intérieurs, un cant a la natura i al paisatge natal de l'artista, els Pirineus. La mostra és l'expressió visual d'aquesta vivència personal de la natura, que és font d'inspiració i alhora alimenta la imaginació de Labedan. S'inaugurarà el 27 de gener i es podrà visitar fins al 18 de març. A més, coincidint amb la mostra, l'artista oferirà una classe magistral sobre la seva obra plàstica el divendres 18 de febrer.

A banda d'aquesta l'exposició, l'Escola Municipal d'Art té previstes altres exposicions, com conTactes. Una mirada al gest, en la qual l'artista Jordi Muñoz, a partir de l'observació d'imatges i situacions, posa el focus d'atenció en els detalls, el gest, el tacte i la pell, com a reflex de les emocions o Et lisa devin Dido de l'artista multidisciplinària Anna Ill, una proposta inèdita que arriba a Girona en col·laboració amb la Fundació Vila Casas; o el projecte artístic Escultures al claustre, que mostrarà a les persones visitants l'obra de dos artistes internacionals, el portuguès Gil Gelpi i l'italià Sasha Vinci.

Pel que fa a la programació de l'Escola Municipal d'Humanitats, l'equipament iniciarà la seva activitat amb una nova edició del Club Trias de lectura d'assaig, organitzat conjuntament amb la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona, i una nova edició del cicle Art i filosofia entre febrer i març. Organitzat en col·laboració amb la Casa de Cultura de Girona, el cicle està format per sis sessions repartides entre els dos equipaments, que permetran reflexionar sobre sis obres d'art de sis artistes de diferents èpoques i els grans reptes filosòfics que plantegen. Comptarà amb la participació de Jordi Balló, Ester Jordana, Àngel Quintana, Laura Llevador, Íngrid Guardiola i Joan Fontcuberta.

Continuarà la programació el cicle Bòlit. Pensament, fet en col·laboració amb el Bòlit. Centre d'Art Contemporani de Girona, que arribarà amb tres noves activitats de reflexió. La primera serà dimecres 9 de febrer amb la conferència Acció Santos: rastres del pensament musical de Carles Santos en el cinema de Pere Portabella, a càrrec d'Ona Balló. El dimecres 23 de febrer tindrà lloc la segona sessió, amb la taula rodona Poetes catalans, 50 anys després, que comptarà amb Isaki Lacuesta, Ona Balló, Ester Xargay i Frederic Amat. L'última sessió serà el dimecres 30 de març amb l'activitat Observar els insectes, un diàleg entre Jordi Abelló i Toni Arrizabalaga.

Tancarà la programació d'hivern de l'EMHU, Narcís Comadira: Sis dècades de poesia (1966-2022), una conversa del poeta amb l'escriptor Esteve Miralles, amb el pretext de la publicació del llibre Narcís Comadira, per Esteve Miralles: Les ipseïtats poètiques de Narcís Comadira (AELC, 2021), així com de l'aparició d'Els moviments humans (Edicions 62, 2022), el dinovè llibre de poesia de l'autor gironí. La conversa girarà entorn de la trajectòria literària comadiriana, i s'aturarà en alguns dels llibres i dels poemes més singulars de la seva obra.

En l'àmbit formatiu, l'Aula d'Escriptura organitzarà dos monogràfics complementaris a la formació semestral per mòduls. Es tracta de dues noves edicions de Literatura breu, en les quals es treballaran tècniques de condensació literària en prosa, amb el Taller de Microrelats, a càrrec de Damià Bardera, i en poesia, amb el Taller d'Haikus, a càrrec de Josep Navarro Santaulàlia.