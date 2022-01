Amb el món del cine i la televisió donant-los l’esquena per complet, els Globus d’Or van celebrar aquest diumenge la seva edició més trista i irrellevant amb un esdeveniment sense estrelles de Hollywood ni retransmissió televisiva que va coronar El poder del perro i la nova West Side Story. En un any normal, les cròniques dels Globus d’Or repassarien el palmarès, comentarien els looks de l’alfombra vermella i destacarien els discursos de les figures de Hollywood. Però res ha sigut normal aquest any per als guardons de l’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA), que es van celebrar diumenge a l’hotel Beverly Hilton de Los Angeles amb un petit esdeveniment privat a porta tancada sense premsa acreditada.

Al marge de polèmiques, dues pel·lícules van ser les grans vencedores d’aquests Globus d’Or. The power of the dog es va emportar tres guardons: millor pel·lícula dramàtica, millor direcció per a la cineasta Jane Campion i millor actor de repartiment per a Kodi Smit-McPhee. Per la seva banda, el remake de West Side Story també va fer triplet amb els premis al millor film de comèdia o musical, millor actriu per a la hispana Rachel Zegler i millor actriu de repartiment per a la també llatina Ariana DeBose. Will Smith va derrotar Javier Bardem (Being the Ricardos) com a millor actor d’una cinta dramàtica per King Richard, però a l’intèrpret espanyol li va quedar el consol de veure que Nicole Kidman va guanyar el Globus a la millor actriu dramàtica.

Quant a la televisió, Succession va arrasar en els apartats dramàtics amb tres estatuetes: millor sèrie dramàtica, millor actor (Jeremy Strong) i millor actriu de repartiment (Sarah Snook). La hispana Michaela Jaé Rodriguez va aconseguir el Globus d’Or a la millor actriu d’una sèrie dramàtica per Pose.