El Teatre L'Ateneu de Celrà oferirà tretze espectacles per a la temporada d'hivern-primavera, que arrenca aquest dissabte. Concretament, hi ha dues propostes de dansa, cinc són de teatre, en el sentit més ampli, i sis són adreçades a públic familiar, totes de petit i mitjà format i centrades en temes socials i educatius, com la transsexualitat i la identitat de gènere o la memòria històrica. Entre les propostes més destacades hi ha els monòlegs Stabat Mater i El gegant del pi.

El mes de gener es podran veure tres espectacles: un de dansa, Nowhen, de Federica Porello (15 de gener), un monòleg parlat i dansat que indaga la multifacètica relació entre la intèrpret i el seu entorn real i imaginari; un espectacle musical i poètic adreçat a públic familiar, Andròmines, de Samfaina de Colors (16 de gener), i Stabat Mater, amb Montse Esteve (29 de gener), estrenada al TNC el 2019 i que és un monòleg del clàssic italià Antonio Tarantino, sobre el coratge dels més dèbils. Durant el mes de febrer s'han programat cinc espectacles: dues funcions familiars, Kl'aa. La teva cançó, d'Engruna Teatre (13 de febrer), un espectacle-concertadreçat a infants de 0 a 5 anys, i Soc una nou, de Zum Zum Teatre (27 de febrer), guanyadora de dos premis FETEN 2021, on s'explica la història de l'Omar, un infant refugiat que va haver de fugir de la guerra i va perdre els seus pares al mar intentant trobar un futur millor. També hi haurà oferta per a públic jove i adults, amb tres propostes: El gegant del pi (12 de febrer), un monòleg de Pau Vinyals que reflexiona sobre la memòria històrica i el seu passat familiar; Transbord, de Malvasia Produccions (18 de febrer), i per últim, l'òpera electrònica Infanticida, una adaptació del text de Víctor Català de Clara Peya i Marc Rosich (26 de febrer). Els darrers dos mesos de temporada es presentaran tres funcions familiars, la primera anomenada Las Cotton, de la companyia basca Anita Maravillas (13 de març), guanyadora del Premi FETEN 2021 al millor espectacle de titelles; Sopa de pedres, d'Engruna Teatre (27 de març), una història que parla de les persones que han de fugir de casa seva i arriben a terres que no coneixen; i per últim, La motxilla de l'Ada, de Teatre al Detall (3 d'abril), una història transformadora sobre la identitat de gènere. A més, s'ha programat un espectacle de dansa, Mientras Llueva, de la Cia. Altraste Danza (24 d'abril), per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, i per últim, una funció de teatre performatiu, Accions de resistència, de Susana Barranco (19 de març), una crítica al sistema econòmic guardonada amb el premi BBVA de Teatre 2020. A banda dels espectacles que tindran el Teatre L'Ateneu com a escenari, l'Àrea de Cultura ha programat per al 23 d'abril la darrera producció de la Cia. Maduixa, Migrare, presentat a la Fira de Tàrrega de 2021. Es representarà el dia de Sant Jordi, en la seva versió de carrer, en un espai per determinar. Pau Vinyals porta a la Planeta l’herència transgeneracional