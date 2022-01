L’Acadèmia del Cinema Català ha concedit el premi Gaudí d’Honor- Miquel Porter d’aquest any a Tomàs Pladevall, director de fotografia amb 50 anys de trajectòria i responsable de la imatge de films com Tatuatge de Bigas Luna o El silenci abans de Bach de Pere Portabella. A més de treballar amb directors com José Luis Guerin o Manuel Huerga, Pladevall també va ser el responsable de la il·luminació de les cerimònies d’inauguració i cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. L’Acadèmia, de la qual és soci fundador i Membre d’Honor, el descriu com un «mestre de la llum» i un dels més rellevants directors de fotografia del darrer mig segle a Catalunya.

«És una responsabilitat i un reconeixement important de la feina darrere la càmera», assenyalaba ahir Pladevall, que considera que el guardó reivindica al públic la tasca d’un equip que és la «mà dreta de la direcció» però que sovint queda «en l’anonimat», apareixent només als títols de crèdit de les pel·lícules. Per Pladevall, el públic de les sales de cinema coneix les actrius i els actors, els directors i directores, però molt poc qui s’amaga darrere. «Que toqui a algú dels que estem en la imatge em genera molta responsabilitat», reconeix, perquè entén que representa un «grup de gent» invisible però indispensable per als intèrprets i la direcció. Pladevall rebrà el guardó honorífic en el marc de la gala dels Premis Gaudí el 6 de març.