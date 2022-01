Els escriptors Núria Bendicho i Miquel Martín s'incorporen a la pròxima edició del MOT, que se celebrarà al març entre Girona i Olot i que enguany estarà dedicada al món rural. L'autora de Terres mortes i el responsable de La drecera s'afegeixen a la llista que ja incloïa Selva Amada, Anna Ballbona, Toni Sala, Xuan Bello o Fernanda Melchor.

Per avançar-se a la celebració del festival, l'organització del certamen ja ha començat a publicar Veus del Mot, una sèrie de vídeos breus en què prop d'una vintena dels autors i autores convidats s'adrecen directament als lectors per reflexionar sobre com la ruralitat és present a la seva obra, juntament amb la lectura d'un fragment d'aquesta. Els vídeos queden recollits al canal de YouTube del MOT i també s'hi pot accedir des del web del festival.

Els lectors, a més, poden començar a apropar-se a l'obra dels autors d'aquest any amb Llegim el Mot, els clubs de lectura que organitzen les biblioteques dels dos municipis. A Girona, en tres sessions entre gener i març, es llegirà La casa de foc, de Francesc Serés; Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, i Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti. A Olot, en dues sessions, una al febrer i l'altre al març, es llegirà La drecera, de Miquel Martín i Serra, i Terres mortes, de Núria Bendicho. Els clubs de lectura són gratuïts però amb aforament reduït, per això cal inscriure-s'hi.

A més, juntament amb els centres de secundària de la Garrotxa i el Gironès i els Serveis Educatius de la Generalitat, el festival està preparant el Mot Ins per apropar la literatura als joves de secundària i batxillerat a través d'experiències literàries. S'iniciarà amb un taller inaugural el mes de febrer i amb diverses sessions presencials i virtuals que tindran lloc el 2 de març a Olot i del 16 al 18 de març a Girona.