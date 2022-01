El cicle Mmm’agrada Molt la Música a Girona reprèn la seva quarta temporada inaugurant l’any amb un concert del músic i compositor veneçolà Salva Gallego el 23 de gener al Centre Cívic Ter.

Gallego és conegut per la seva participació en diverses propostes musicals, com Les Anxovetes, i presentarà el seu projecte personal, Un viatge per Veneçuela, en un espectacle amb guitarra, cuatro, veu, projeccions.