Dels elements arquitectònics com l’escalinata i la torre de Carlemany, passant per les capelles, fins arribar al Beatus que hi ha al Tresor, Ramon Bosch, Pere Codina i Antoni Manyé s’han fixat en els mil detalls que hi ha dins i fora del temple per a elaborar una Guia visual de la catedral de Girona. El volum, editat per Edicions MMV, repassa d’una forma gràfica i divulgativa els diferents aspectes que conformen una construcció clau de la ciutat.

Els autors ja assenyalen que no es tracta d’un estudi erudit, però remarquen que han partit de publicacions i estudis fets per investigadors que han treballat amb profunditat els diferents aspectes de l’edifici i les obres que guarda per posar aquesta informació a l’abast de tothom sense perdre propietat. La guia està estructurada en tres àmbits: l’exterior de la catedral, l’interior i el Tresor. Cadascun d’aquests apartats, al seu torn, aborda les diferents obres que contenen aquests espais amb imatges, descripcions, esquemes i algunes fotografies de detalls concrets. Així, per exemple, el capítol dedicat a l’exterior de la catedral inclou pàgines centrades en la capçalera de l’edifici, on hi ha la torre de Carlemany i la bruixa, la gàrgola més coneguda de la seu o de la porta dels Apòstols, mostrant com és ara i com era abans del 1936. De l’interior se’n reprodueixen les maquetes que hi ha exposades al temple i que permeten seguir les diferents fases de la seva construcció i la guia para especial atenció a la nau, així com al claustre i les diferents capelles i totes les peces que acullen: sepulcres, retaules, arquetes o escultures com el Crist Jacent de Domènec Fita o el falcó que hi ha a la porta de Sant Miquel. Pel que fa al Tresor, el museu de la catedral, a més dels diferents objectes litúrgics, hi sobresurten les joies de la corona de la col·lecció, el Beatus i el Tapís de la Creació. El llibre Guia visual de la catedral de Girona es presenta el pròxim dimecres, 19 de gener, a dos quarts de vuit del vespre a l’Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona, en un acte en el qual hi ha previstes les intervencions del bisbe, Francesc Pardo; l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas i el president de la Diputació, Miquel Noguer.