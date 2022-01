Girona recuperarà el festival Acoustic Vell, una proposta multidisciplinària que es va celebrar del 2014 fins al 2019, a partir del febrer. Després de dos anys d'«aturada tècnica», explica l'organització, l'associació cultural Magic Room, l'Ajuntament de Girona i el centre cívic Mercadal-Barri Vell han arribat a un acord per tornar a celebrar el festival, que és gratuït i no es limita a una activitat artística, «amb el mateix esperit» que les passades edicions.

L'Acoustic Vell se celebrarà durant dos dies quatre cops l'any, començant pel 4 i 5 de febrer, al centre cívic. Hi ha previstes les actuacions d'Edu Ruinas i Jonston amb la seva banda; la poesia de Francesc Cañas, que presenta Ad Absurdum, i una exposició de La Tòtila. A més, també hi ha programada una pel·lícula musical, Stop, protagonitzada per Doble Pletina i dirigida per Stanley Sunday.

Posteriorment, es repetirà al maig, al juliol i al novembre.