El jurat del premi Llibres Anagrama de Novel·la ha declarat deserta la setena edició. La decisió la van prendre divendres en una reunió els membres del jurat, format per Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí i les editores Isabel Obiols i Silvia Sesé. El primer guardó el va rebre Albert Forns per Jambalaia l’any 2016 i des de llavors l’han rebut novel·les com Les possessions de Llucia Ramis o Cantó jo i la muntanya balla d’Irene Solà. L’any passat se’l va endur Pol Guasch per Napalm al cor.