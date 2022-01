El cineasta Isaki Lacuesta competirà per l'Os d'Or del festival de Berlín amb Un año, una noche, el film sobre l'atemptat de la sala Bataclan. La pel·lícula és una coproducció amb França basada en el llibre Paz, amor y Death metal, de Ramón González, supervivent de l'atac terrorista. Amb guió de Fran Araújo, Isa Campo i Isaki Lacuesta, i fotografia de la cinematògrafa Irina Lubtchansky, el film explica la història d'una jove parella que assisteix a un concert a la sala Bataclan la nit de l'atemptat. Sobreviuran a aquest atac, però ja res tornarà a ser com abans.

Per narrar aquesta història d'amor i superació, Lacuesta ha dirigit un repartiment internacional encapçalat per Nahuel Pérez -protagonista de 120 latidos por minuto, film amb el qual va guanyar un premi César de l'acadèmia francesa- i Noémi Merlant, així com Quim Gutiérrez i Alba Guilera. Hi col·laboren també Natalia de Molina i el cantant C. Tangana, que hi debuta com a actor.

La pel·lícula de Lacuesta no és l'únic film català que optarà al màxim guardó del festival de Berlín, perquè Alcarràs, de Carla Simón (Estiu 1993), també ha estat seleccionada per a la secció oficial.