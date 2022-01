La japonesa Izumi Kando, organista de l’església luterana alemanya de Barcelona, actuarà demà a la catedral de Girona en el marc del cicle de concerts que organitza l’ADAC dins la campanya per completar l’orgue de la seu. És el segon dels quatre concerts d’organistes d’art nivell que hi ha a Catalunya que proposa l’entitat. El concert començarà a les set i comptarà un programa format íntegrament per peces de compositors vius, «la qual cosa no és gens freqüent», remarquen des de l’organització. El concert funcionarà amb taquilla inversa.