«Mai més!», grallava el corb del famós poema d’Edgar Allan Poe i «Nunca máis!», reclamaven els ciutadans gallecs aplegats sota una plataforma que denunciava la nefasta gestió de la tragèdia del Prestige. Amb aquests dos crits de fons, la prestigiosa companyia gallega Grup Chévere ha creat N.e.v.e.r.m.o.r.e., un espectacle de teatre documental que aquest dissabte (20.00) arriba al Teatre Municipal de Girona després d’estrenar-se al Centro Dramático Nacional al setembre i passar pel Teatre Lliure de Barcelona en els darrers dies. Amb aquest muntatge s’engega la programació d’arts escèniques del teatre d’aquesta temporada, la primera des de la renovació de la direcció de l’equipament.

Amb més de trenta anys d’experiència als escenaris i reconeixements com el Premi Nacional de Teatre del 2014, Grupo Chévere s’acosta a una catàstrofe ambiental que va marcar la història de Galícia, la del vessament del petrolier Prestige davant la Costa da Morte.

I ho fa recuperant testimonis reals que ho van viure en directe: d’un mariner de la Ria d’Arousa a un voluntari alemany instal·lat a la zona, passant per una veïna de Muxía.

Escrita i dirigida per l’actor, dramaturg, director i activista cultural Xron, N.e.v.er.m.o.r.e. recupera aquests testimonis enregistrats per l’Arquivo Viu Unha Gran Burla Negra i els suma als àudios del personal de la torre de control de Finisterre o del petrolier accidentat, donant especial importància a l’aspecte sonor d’un muntatge que parla de la debacle ambiental, què en queda de tot allò i també de la situació actual, marcada per la crisi sanitària mundial.

Semblances amb la pandèmia

La companyia gallega estava treballant en aquest projecte el març del 2020, quan va esclatar la pandèmia i la crida d’alguns hospitals gallecs mancats de materials de protecció va fer ressorgir vestits, ulleres, guants o mascaretes que molts ciutadans havien guardat després de combatre la marea negra, esperant que arribés la pròxima.

L’amenaça no va arribar per mar i no tacava tant com el fuel, però va servir el grup teatral per buscar les similituds entre la catàstrofe ambiental de fa vint anys i la pandèmia actual, parant especial atenció al relat que en fa el poder per convèncer la gent de tornar a la normalitat.