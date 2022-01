La 13a edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, organitzats per la Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes, han rebut 85 treballs en el conjunt de les seves set categories. Tot i que la participació ha estat més baixa respecte de l'any passat, les xifres es mantenen en la banda alta de la mitjana dels guardons, dotats amb 8.000 euros, i situen la pròxima edició com a setena en nombre de treballs i la sisena en nombre de participants. La categoria que ha registrat més participació ha estat la de la fotografia de premsa, amb 42 treballs presentats per 15 professionals. La segueix la categoria de premsa: 26 treballs de 28 periodistes. En tercer lloc, el premi que més treballs ha registrat és el de la millor informació digital, amb cinc propostes presentades per vint participants. Al Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio hi opten quatre programes, realitzats per sis persones, mentre que a la categoria de projecte de comunicació periodística s'hi han presentat tres treballs, elaborats per set participants. També hi ha tres treballs, presentats per tres persones, que opten a ser el millor en televisió, i dos aspirants a la categoria de comunicació institucional.

Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local tenen com a objectiu reconèixer la tasca de la professió periodística a les comarques gironines i fomentar la creativitat informativa en qualsevol format, àmbit i estructura. Totes les categories estan dotades amb 1.000 euros, excepte el premi al millor projecte de comunicació periodística, que té una dotació de 2.000 euros. La VIII Beca dels Premis Carles Rahola, convocada per l'Ajuntament de Girona amb la col·laboració de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona, dotada amb 3.000 euros, vol fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines, i s'adreça, en anys alterns, a periodistes col·legiats i a estudiants universitaris. En aquesta edició està destinada a professionals, i s'hi han presentat tres candidatures. Els noms dels guanyadors i de la beca es faran públics a l'acte de lliurament dels guardons, que es farà el 24 de febrer a l'Auditori de Girona.