El ministre de Cultura, Miquel Iceta, i Carmen Thyssen signaran el conveni per al lloguer de la col·lecció d’art de la baronessa el 9 de febrer en un acte al Museu Thyssen-Bornemisza. L’acord inicial, signat fa un any, inclou la tornada del Mata Mua de Paul Gauguin i un lloguer de 6,5 milions d’euros anuals durant un període de 15 anys; transcorregut aquest temps, l’Estat tindria una opció de compra preferent sobre la col·lecció. Quan signin el conveni, però, el Mata Mua no serà al Museu Thyssen-Bornemisza per «problemes logístics», segons va dir ahir Iceta.

Ara com ara es desconeixen altres detalls de l’acord, que de retruc beneficiarà el projecte del museu Thyssen que es vol tirar endavant a Sant Feliu de Guíxols, segons va transcendir a principis de l’any passat. Un estira i arronsa amb l’Estat La firma de l’acord suposa un punt i part en les negociacions entre l’Estat i la baronessa Thyssen per la col·lecció, que s’han prolongat durant més d’una dècada i que han estat marcades per nombroses crisis. L’última va ser la sortida del Mata Mua i tres obres més en ple confinament per la pandèmia.