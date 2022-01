Daniel Cid, guanyador del premi Just M. Casero de novel·la curta, convida el lector a «deambular» per la vida en l’obra premiada, L’espai d’un instant, que ara ha editat Empúries. L’obra té com a argument «el desplaçament» d’un personatge del qual no es coneix ni tan sols el seu nom o com pensa, però que comparteix amb qui el llegeix «una manera de veure els petits moments de la vida, els instants reveladors».

Així, el llibre, que suposa el debut de Moragas en la narrativa -és professor d’Estudis de Disseny a la Winchester School of Art, a la Universitat de Southampton- explica l’evolució vital d’aquest personatge a partir de conceptes, idees, perfums o sensacions com una «poètica de l’arxiu» per repassar quatre moments de la seva vida (la infantesa, la postadolescència, l’emancipació i el retorn a la seva ciutat), instants que viu en diferents llocs. I és que Daniel Cid detalla ja en la seva tesi doctoral va abordar el concepte «d’habitar», molt present en la història, lligat a la idea de trànsit, afegint que «la casa i altres espais no estan fets de murs, sinó que són llocs que es traspassen». Per l’editor Jordi Rourera es tracta d’un text «innovador i arrisca, buscant els límits del gènere», per la qual cosa «demana deixar-se portar, fugint del típic de l’argument». Cid, que viu entre Anglaterra i Barcelona, debuta en ficció literària amb aquesta obra, a la qual va titllar de «literatura de la pandèmia», ja que explica que es va posar a escriure «com un rampell» quan passava el confinament provocat per la pandèmia de Covid-19 a la capital catalana. En la seva primera aproximació a la ficció va idear un barceloní de l’Eixample que de jove passava els estius a Mallorca fins que, en un moment de la seva vida, es va establir en una altra illa, la de Manhattan, i, posteriorment, va tornar al Barri Xino de la ciutat comtal i malgrat que no és una obra autobiogràfica el cert és que l’autor «coneix molt bé» les ciutats que descriu. Impulsat per l’èxit del debut, Daniel Cid va avançar ahir que la pròxima novel·la ja li ronda pel cap. Canvis al jurat Guillem Terribas, de la llibreria 22 i organitzador d’aquest premi literari dotat amb 2.000 euros, va avançar ahir que hi haurà canvis en el jurat de la 42a edició del premi després que alguns dels actuals integrants -Mita Casacuberta, Josep M. Fonalleras, Imma Merino, Vicenç Pagès, Eva Vàzquez i Jordi Gispert- han demanat el relleu.