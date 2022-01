La cubana Ellys Leon, a divuit anys ja actuava en escenaris de Moscou, Mònaco, Dubai, Atenes, Egipte, Belgrad, Montenegro, Alemanya, Bucarest, Cuba i Espanya. Amb el videoclip del seu darrer single, «Tu y yo», que es veia a totes hores en una pantalla a la Gran Via de Madrid, supera els 2,5 milions de visites a Youtube

El número sis em persegueix.

Doncs m’ha donat en safata la primera pregunta: i això per què?

Fa dies que em desperto a les sis sense cap raó, que em donen habitacions amb el número sis, en fi, sempre apareix el sis. Així que vaig buscar informació sobre aquest número.

Vigili, que tres sisos és l’anticrist.

Segons sembla, vol dir que haig d’afluixar una mica, deixar més temps a la família, l’amor, la vida...

Treballa massa?

Treballo moltíssim. Sí, massa.

Doncs no ho faci.

És que em trobo en un moment clau, amb el suport d’una discogràfica. Per això vull donar el millor de mi.

No hi ha el perill de deixar de tocar de peus a terra?

Sóc bastant terrenal, miro de tocar sempre de peus a terra (riu). Treballo molt, però sóc conscient que hi ha coses més importants que l’èxit i la fama.

Aleshores què intenta, amb la seva música?

Donar a conèixer una part de mi. Fer música em fa feliç, així que intento... ser feliç fent el que em fa feliç.

El reggaeton, que també toca, és masclista?

No és una qüestió de gènere musical, sinó de lletres. Fins no fa gaire, era un gènere que només cantaven els homes, amb lletres a vegades masclistes, dirigides a les dones. Jo he arribat a aquest gènere amb altres lletres.

Potser si fes servir lletres obscenes, aconseguiria nous adeptes al gènere.

No, jo parlo d’amor, de coses amb més valor i riquesa, encara que el gènere estigui catalogat de masclista.

L’amor ja no es porta, dona, ara es tracta de gaudir del moment.

L’amor és el més important de la vida, i ho serà sempre. L’objectiu de tots és sentir-nos estimats. Sí o no?

Ja que ho pregunta, a vegades el cos demana altres... coses.

No ho cregui, l’objectiu de tothom és l’amor, encara que alguns triguin a adonar-se’n.

En aquests ambients musicals, una dona ha de demostrar més?

Hi ha qui ho pensa. Jo faig el que sento, independentment del resultat.

Au vinga, no m’ho crec.

M’interessa el resultat, però no treballo perseguint un objectiu. Em sento agraïda i satisfeta de poder-me dedicar a això, després de tants anys. Això per mi ja és una fita, per tant, tenir èxit internacional o no, no crec que em canviï gaire.

Quan era una nena al seu poble de Cuba, s’imaginava ser aquí, ara?

Hi ha persones que van descobrint el que volen ser, a mesura que van creixent. Jo no, jo sempre he sabut a què em volia dedicar. Estudio música des que tenia sis anys, era la típica nena que cantava a col·legi a la menor ocasió.

I després?

Vaig estar interna a l’Escola d’Art, anava a casa un cop al mes. Una companya d’aquells dies m’ha escrit per recordar-me que una vegada li vaig dir que aconseguiria alguna cosa en la música. O sigui que sempre he tingut clar on volia arribar.

Ha hagut de sacrificar res?

Moltes coses. Estar lluny de la família és difícil. Tinc companyes que van venir a Espanya i van tornar perquè no resistien estar lluny. Amb la Covid, fa dos anys que no vaig a casa. Et fas una persona forta, però en alguns aspectes, vulnerable.

A canvi de què?

De donar a la meva família el que ells no s’han pogut permetre. Ja sabem quina és la situació a Cuba.

Quina és ara aquesta situació?

Continua havent-hi molts problemes polítics i socials, no ha canviat gaire, hi continua el comunisme.

Creu que canviarà?

Jo ho espero. I com més abans millor. Pel bé de la gent que viu allà. Em penso que aquí no es coneix realment com es viu a Cuba. Per saber-ho, cal viure un temps allà. Però no en un hotel, no: amb una família.