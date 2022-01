La cantant i compositora gironina Laura West i el veterà raper gironí Sitofonk han llançat Sólo eres tu. Es tracta del segon tema del projecte PVG, una sèrie de senzills fruit de la col·laboració entre Sitofonk i el productor Franklin Damen. El tema, publicat per Bolt Music, compta amb una base molt R&B i altres ritmes urbans i també incorpora tocs de bachata per explicar la història d’una relació tòxica entre dues persones que ja no s'estimen, però que tampoc són capaces de viure per separat.

El videoclip, realitzat per l'estudi barceloní Els Titus i estudiants de l'Escola de Cicles Formatius Girona (CIFOG), compta amb una estètica molt pròpia dels anys 2000 i ha estat estilitzat per Analisa Cieza. El vídeo està protagonitzat per dues actrius que interpreten la història tòxica sobre la qual gira la cançó.