El festival Sismògraf d'Olot se celebrarà del 7 al 10 d'abril i se centrarà en la creació relacionada amb el cos, més enllà de la categoria de dansa. L'objectiu del festival, que es vol repensar cap a un nou model basat en el moviment i el paisatge, és mostrar noves perspectives sobre el cos a partir de diferents disciplines de les arts vives «des d'una perspectiva de responsabilitat social i ecològica cap al nostre entorn», destaquen fonts del certamen.

Aquest any, el Sismògraf es proposa tres reptes que marcaran, segons els organitzadors, com es construeix i dissenya el certamen, tant pel que fa a la gestió com la programació artística, que vol tenir «una mirada molt més internacional». Es tracta de reptes socials, com ara l'abordatge de qüestions de gènere, identitat o migracions; el repte ambiental vinculat a la crisi climàtica i la globalització i el relacional, vinculat a la convivència i les relacions amb altres éssers vius.

A l'espera de difondre el cartell complet, avui ja ha avançat els primers espectacles confirmats, alguns dels quals internacionals, i que inclouen aquesta temàtica social i ambiental. D'entre els quatre avançaments destaca Bark, un site performatiu al bosc a càrrec dels noruegs Acting for Climate, que vindran des de Noruega en bicicleta.

També ha confirmat un solo de la brasilera Vania Vaneau al cràter del volcà Montsacopa (Nebula), la reflexió sobre identitat, conflictes i fronteres de l'artista català-sirià Amer Kabbani (Runa) i la celebració de l'itinerari matinal, Parc Nou en Moviment, amb peces de cinc companyies.

Una setmana abans del certamen, el 2 d'abril, tindrà lloc una introducció del festival, un tastet amb tres espectacles; i durant la resta del mes d'abril també es podran veure més rèpliques del Sismògraf en el marc de la Diada de Sant Jordi, el Dia de la Dansa, així com de projectes educatius.