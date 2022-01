La 13ena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local han rebut 85 treballs en el conjunt de les seves set categories. Els guanyadors dels premis del Col·legi de Periodistes es coneixeran el 24 de febrer a l’Auditori de Girona.

La categoria que ha registrat més participació ha estat la de la fotografia de premsa, amb 42 treballs presentats per 15 professionals. La segueix la categoria de premsa, amb 26 treballs de 28 periodistes. En tercer lloc hi ha la millor informació digital, amb cinc propostes de vint participants. Al Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio hi opten quatre programes, realitzats per sis persones, mentre que a la categoria de projecte de comunicació periodística s’hi han presentat tres treballs, elaborats per set participants. També hi ha tres treballs, presentats per tres persones, que opten a ser el millor en televisió, i dos aspirants a la categoria de comunicació institucional.