La Cate de Figueres acull diumenge l’estrena de l’espectacle Quasi Opera, de la companyia Il·luminati, una producció de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) que es representarà en trenta teatres d’arreu del país durant aquest any 2022.

Cada any, la FAC produeix un espectacle propi que es representa en els teatres de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya, la xarxa de teatres més gran de Catalunya, amb 38 espais escènics arreu del país.

L’oferta de la xarxa inclou produccions pròpies -com Quasi Opera- juntament amb espectacles que compten amb el suport econòmic de la Federació d’Ateneus i d’altres obres d’interès per als programadors dels ateneus. Aquest 2022, la programació incorpora com a novetat destacada el cicle Dona i Humor, en el que tres espectacles faran una gira entre gener i maig de 2022 per cinc ateneus.