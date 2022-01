L’artista Jaume Geli (Banyoles, 1967) va inaugurar ahir al vespre l’exposició Intempèrie a la Fundació Valvi de Girona. La mostra, que es podrà visitar fins el 5 de març, recull el treball que el banyolí ha fet en els darrers mesos en un paratge obert on ha col·locat una caseta metàl·lica d’obres per fer dialogar l’interior i l’exterior d’aquest espai. Aquesta acció ha quedat documentada en una pel·lícula, escultures i dibuixos que ara es recullen a la mostra que dona el tret de sortida al cicle Exposicions Temàtiques de la fundació aquest any.