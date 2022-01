El festival Neu! ha hagut de renunciar a les cites previstes per avui i demà a la sala La Mirona de Salt a causa de les restriccions per la pandèmia. Com ja va passar a finals de desembre amb el concert que el grup Cala Vento havia d’oferir a la sala saltenca, ara s’han cancel·lat dues nits de concerts que incloien, entre d’altres, les actuacions de Ferran Palau o B1no.

El que sí que es manté amb normalitat són els concerts de Pol Batlle amb Rita Payés (23 de gener) i Nacho Vegas (30 de gener) a l’Auditori.